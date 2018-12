Occupazione e formazione, "Priorità e sfide di un lavoro che cambia"

La Spezia - Nell’ambito dell’Employers’ day 2018 dedicato a Servizi pubblici per l'impiego e imprese, Alfa tramite i Centri per l’impiego della Spezia organizza un incontro dal titolo: “ICT e Innovazione digitale - Priorità e sfide di un lavoro che cambia - Servizi per il lavoro e imprese a confronto”, che si terrà alla Spezia il 10 dicembre alle 10 presso la Sala Multimediale di Tele Liguria Sud.



Obiettivo dell’iniziativa è avviare un confronto tra Imprese, Enti di formazione, Università, Servizi per il Lavoro e Istituzioni sulle nuove esigenze dell’Information Technology, un settore in continua evoluzione ad alto contenuto di innovazione, dove la richiesta crescente di nuovi servizi e nuove professionalità rappresenta una leva importante sia nel mercato internazionale che a livello locale.



Emergono nuove figure professionali, la ricerca delle aziende si concentra su nuove competenze e nuovi profili Ict dall’informatica alle tlc, dall’elettronica-elettrotecnica fino alla meccatronica.



Ma a causa della velocità del cambiamento tecnologico, per le aziende è sempre più difficile reperire nuovi talenti adeguatamente formati.