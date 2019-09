Obi all'ex Sio, si guarda al parere della Regione

La Spezia - Approfondire le tematiche legali e urbanistiche per capire che cosa fare in merito al Puo proposto da Talea Immobiliare nell'area ex Sio, dove potrebbe sorgere un punto vendita di Obi, la catena tedesca del bricolage.

L'arrivo di un nuovo "brico", infatti, ha portato le associazioni di categoria a lanciare l'allarme per il tessuto commerciale di Mazzetta, arrivando a supporre addirittura una ricaduta negativa per 500 aziende e duemila posti di lavoro.



"Il Puo - ha spiegato l'assessore all'Urbanistica, Anna Maria Sorrentino - è stato sottoposto a Vas potrà essere approvato dalla giunta dopo la sottoscrizione della convenzione urbanistica per realizzare un punto vendita non alimentare mono-marca. La Regione, dal canto suo, si dovrà esprimere sotto il profilo dell'impatto commerciale. Quel che è certo è che dovrà essere fatta una bonifica e che si andrà verso una riqualificazione dell'area. Predisporre una variante urbanistica ad hoc - ha dichiarato l'assessore - potrebbe portare al rischio di veder riconosciuto un eccesso di potere: per procedere in questo senso dovrebbero esserci motivi di interesse pubblico specifico, che invece non sembrano sussistere. Con il concretizzarsi del Puo, al contrario, si andrebbe verso la rigenerazione di un'area degradata alla porta della città e al miglioramento della viabilità nella zona. E probabilmente ci sarebbero ripercussioni positive anche sull'occupazione. In definitiva, non è possibile predisporre una variante ad hoc per impedire l'apertura del punto vendita: su questo si esprime la Regione".



I commissari Donatella Del Turco, Giacomo Peserico, Massimo Caratozzolo, Marco Raffaelli, Roberto Centi, Fabio Cenerini e Paolo Manfredini hanno chiesto ragguagli dal punto di vista legale al dirigente dell'Avvocatura civica Stefano Carrabba, sottolineando in coro la contrarietà all'apertura del grande punto vendita.

"Non posso esprimermi rispetto alla volontà politica, che in democrazia deve essere fatta contare ricorrendo agli strumenti giuridici consentiti. Ricordo a tutti che noi stiamo istruendo una pratica edilizia che potrebbe portare a realizzare un contenitore. Quello che ci sarà dentro dipenderà dalla Regione. Sino al 2016 il Comune era attore importante della pianificazione commerciale individuando le aree specifiche in cui potevano aprire punti di grande distribuzione organizzata. Ora - ha spiegato l'avvocato Carrabba - la competenza è della Regione. È in sede regionale che vengono discussi e valutati gli impatti commerciali. È lì che la politica deve portare le sue istanze".

Il legale ha illustrato che l'eventuale variante puntuale non sarebbe comunque materia di consiglio: è la giunta che adotta e approva questo Puo perché conforme al Puc vigente. "Ma la variante avrebbe competenza relativa se si affronta la questione della superficie commerciale. Per superare un ostacolo grande come l'area ex Sio, che nel Puc del 2003 è considerato strategico, servirebbe una variante strategica, di pari peso. Il Puc della fine del mandato Federici aveva rivisto completamente la filosofia di pianificazione della città , introducendo il concetto del tessuto. Questo avrebbe condizionato molto la Regione. Quel Puc, riguardo al Puo in questione, aveva fatto scattare le misure di salvaguardia e se il Puc non fosse decaduto saremmo andati al Tar a discutere il ricorso presentato da Talea Immobiliare. Avremmo potuto imperniare la difesa sulla nuova filosofia alla base del Piano, ma avremmo anche dovuto contrastare le ragioni della società di vedere il Puo adottato. E' difficile dire come sarebbe andata a finire".



Riguardo alla superconsulenza proposta da Caratozzolo, Carrabba ha spiegato che "la Corte dei conti negli enti provvisti di avvocatura civica possono fare ricorso a consulenti esterni solo in caso di conflitto di interesse dei propri legali oppure quando le forze interne non riescono. Non mi pare questo sia il caso. Forse una consulenza esterna in questa situazione potrebbe essere richiesta dalle associazioni di categoria".

"Ma cosa intende fare il Comune a livello politico? Come pensa di muoversi nei confronti della Regione?", hanno chiesto Manfredini e Centi.

"Faremo presenti le vostre osservazioni, di fatto, il punto di vista del consiglio comunale. Cercheremo di sensibilizzare, cosa che potrebbe essere fatta anche attraverso i consiglieri regionali", ha risposto Sorrentino.

"Da parte nostra - ha aggiunto l'architetto comunale Daniele Virgilio - abbiamo espresso le nostre osservazioni in sede di Vas per quello che riguarda le questioni idrologiche, geologiche, sismiche e idrauliche. Non si tratta di problematiche che possono portare a bocciare il Puo, si concretizzeranno in prescrizioni. Per quel che concerne la bonifica abbiamo chiesto che questa riguardi tutto il Puo e non solo i terreni di proprietà di Talea Immobiliare e abbiamo imposto anche una migliore mitigazione dell'impatto che il punto vendita potrebbe avere sul traffico veicolare e sulla viabilità della zona".



Dopo un botta e risposta sugli aspetti positivi e quelli negativi del Puc fatto decadere dall'attuale amministrazione (con Caratozzolo che ha dichiarato di aver sbagliato nell'appoggiare il decadimento del Piano e Peserico che ha sottolineato lo scampato pericolo di una vertenza legale che avrebbe chiamato in causa i consiglieri che avevano votato a favore della variante generale) la seduta si è chiusa con un nuovo aggiornamento per un ulteriore approfondimento, mentre l'assessore Sorrentino invitava i commissari a trasmettere, o far trasmettere, i dati dello studio delle associazioni di categoria alla Regione, così che possano essere tenuti in considerazione.