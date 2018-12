Oasi Confartigianato: "Proroga Bolkestein, nuove certezze per imprese"

La Spezia - Oasi Confartigianato La Spezia esprime soddisfazione per l'annuncio fatto dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, Gian Marco Centinaio di aver raggiunto l'intesa in Senato che consentirà per i prossimi 15 anni di prorogare l’esclusione della Direttiva Bolkestein al comparto balneare e che permetterà alle imprese balneari di lavorare meglio programmando investimenti adeguati. La Direttiva Bolkestein prevede che ogni Paese dell’Unione Europea garantisca il rispetto della libera circolazione dei servizi e l’abbattimento delle barriere tra gli Stati. Da anni la categoria dei balneatori protestavano di fronte alla scadenza delle concessioni e alla conseguente «asta» europea per le successive assegnazioni, senza tener conto degli investimenti fatti per la realizzazione delle loro strutture sul mare. La notizia è una boccata d'ossigeno anche per gli stabilimenti balneari della provincia colpiti dalle mareggiate del 29 e 30 ottobre scorso che ha provocato danni e portato detriti e rifiuti sulle spiagge della provincia. Ora si apre una nuova fase che vedrà nuovamente le Associazioni di categoria protagoniste nel tavolo tecnico per stabilire l’uscita totale dalla Bolkestein. L'annuncio è stato appreso con entusiasmo anche dall'assessore dall’Urbanistica e coordinatore del tavolo interregionale sul Demanio marittimo Marco Scajola che era stato ad Ameglia ospite di Confartigianato per spiegare le leggi approvate dalla Regione Liguria ed impugnate dal Governo che cercavano di dare garanzie e futuro alle imprese balneari. La proroga concede nuove certezze alle imprese balneari e potrebbe influire positivamente anche nella discussione del Piano spiagge per il litorale di Fiumaretta e Marinella.



Oasi Confartigianato La Spezia