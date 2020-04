Nuovo training online con Gesta

La Spezia - Giovedì 16 Aprile alle 10.00 Gesta organizza un training online sulla piattaforma Zoom durante il quale verranno fornite indicazioni in merito a al Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali (GDPR).

Farà training Renato Goretta https://www.linkedin.com/in/renatogoretta/

Dopo l’introduzione seguiranno le risposte (in ordine cronologico) alle domande prenotate sulla chat di Zoom.

Durata prevista: 90 minuti (salvo numero e complessità delle domande)

Si prega di dare conferma della partecipazione ENTRO le 12:00 di domani Mercoledì 15 Aprile scrivendo a: gesta@gestaconsulenza.it.

A tutti gli iscritti verrà inviato, entro la giornata di Mercoledì 15 Aprile, il link a cui connettersi per poter partecipare all’evento.



Compresi nel training online

I materiali didattici (slide).



L’attestato di partecipazione, da richiedere espressamente nella conferma di partecipazione, comunicando: nome, cognome, data di nascita, azienda, mansione.



Dotazioni tecnologiche

Computer preferibilmente dotato di webcam, microfono/audio oppure una tablet o uno smartphone (sia Android che IOS). Non sarà richiesta l’installazione di alcun software. Non sarà necessaria alcuna registrazione.



Per informazioni potete contattare la segreteria del Seminario: Michela 0187 564442 oppure info@gestaconsulenza.it