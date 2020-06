Nuovo corso Its al via, Confindustria: "Canale di istruzione terziaria professionalizzante"

La Spezia - La formazione professionale per Confindustria La Spezia è un cardine della politica associativa. Confindustria, infatti, è fra i soci fondatori e fra i principali sostenitori della Fondazione Promostudi e della Fondazione ITS Nuove Tecnologie per il Made in Italy della Spezia, oltre a CISITA e Scuola Nazionale Trasporti. "La nostra associazione da sempre

sostiene l’esigenza di puntare a un vasto piano di formazione professionale e condivido quanto proposto da Vittorio Colao in merito alla necessità di sostenere gli Istituti Tecnici Superiori in quanto insieme all’Università completano il quadro della formazione terziaria e rappresentano una best practice; dobbiamo riscoprire le discipline tecniche, poiché sia il Paese che la nostra provincia ne necessitano in modo particolare” - spiega Mario Gerini Presidente Confindustria La Spezia".



"In questa ottica - prosegue Gerini - valutiamo molto importate che alla Fondazione ITS La Spezia la Regione Liguria

abbia assegnato oltre al Diploma terziario di “Istruzione Tecnica Superiore in Meccanica-Navale e Nautica” anche il Diploma Istruzione Tecnica Superiore in “Tecnico superiore per la mobilità delle persone e delle merci”, un risultato raggiunto grazie agli ottimi esiti occupazionali ottenuti dai precedenti percorsi svolti sul territorio. La richiesta del nuovo percorso nasce da un’esigenza specifica delle aziende del settore mobilità e logistica del territorio spezzino e zone limitrofe, le quali si sono anche impegnate ad offrire una collaborazione nello svolgimento del percorso formativo, sia in relazione alle docenze che agli stage".



Il corso sarà suddiviso in una parte teorica ripartita in nove moduli, un project work di 100 H ed uno stage in azienda di 800 H per un totale di 2000 H. Conclude Gerini: "Un sentito ringraziamento lo voglio rivolgere al Presidente di ITS, Ing. Roberto Guido Sgherri, il quale, grazie al suo quotidiano impegno, dedizione e passione, ha consolidato il ruolo

dell’Istituto quale canale di istruzione terziaria professionalizzante più adeguato alle esigenze del mondo del lavoro, confermato anche dall’ampliamento degli ambiti nei quali potrà indirizzare le sue attività”.