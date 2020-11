Nuovo Dpcm, resta consentito lo svolgimento dell'attività di raccolta olive e di molitura

La Spezia - L’Aifo, Associazione Italiana Frantoiani Oleari di Confartigianato comunica che, con l'entrata in vigore del DPCM del 4 Novembre 2020, la Liguria è stata inserita tra le Regioni in zona Gialla (basso rischio). Rimane pertanto consentito lo svolgimento dell'attività di raccolta olive e di molitura presso i frantoi. La campagna olearia 2020 prosegue, i frantoi della provincia della Spezia operano in sicurezza garantendo l’applicazione dei disciplinari e il distanziamento sociale. Riteniamo che il 2020 sia un anno di rilancio dell’olivicoltura, l’ottima fioritura, seguita da una buona allegagione hanno riempito gli olivi di frutti che si sono mantenuti sani e pieni, grazie anche alle piogge cadute abbondanti al momento giusto. Aifo-Confartigianato ricorda ai clienti che le disposizioni sanitarie per l’emergenza epidemiologica SARS-CoV-2 vietano severamente di accedere ai locali dei laboratori.