Nuovi strumenti a sostegno della liquidità delle imprese, un webinar con Confindustria

La Spezia - Confindustria La Spezia in collaborazione con EY (Ernst & Young) e con l’importante presenza dell’Associazione Bancaria Italiana, organizza per mercoledì 24 giugno alle 11 un webinar tecnico di approfondimento sui contenuti dei decreti “Cura Italia”, “Liquidità” e “Rilancio”, con particolare attenzione alle misure di sostegno alla liquidità delle imprese, sia in termini di nuova finanza che di contributi alle spese.



I recenti testi normativi hanno infatti introdotto importanti novità per il supporto alle imprese nell’ambito del contesto emergenziale per l’epidemia Covid-19.

In particolare, anche a seguito dell’attività svolta da Confindustria, è stata rivolta una grande attenzione alle necessità finanziarie e di liquidità immediata delle aziende, ampliando le forme di garanzia sui crediti concessi, rafforzando il ruolo già esistente del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI affidando nuove funzioni a SACE SpA



Si tratta di strumenti potenzialmente molto importanti, la cui effettiva efficacia, però, è condizionata anche dalla capacità dei diversi interlocutori di rispondere con rapidità alle numerose richieste che stanno quotidianamente pervenendo da tutti i settori imprenditoriali.



Ad introdurre i lavori, Mario Gerini Presidente Confindustria La Spezia; seguiranno gli interventi di Roberto Bonacina Partner EY; Andrea Daglio, Senior manager EY; Gianluca Guaitani Presidente Commissione Regionale ABI Liguria. Coordina i lavori: Luca Cardini Confindustria La Spezia.



L’incontro è libero ed aperto a tutti gli interessati. Per iscrizioni: confindustriasp.it/evento