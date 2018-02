Nuovi servizi di consulenza dedicati, tassi e condizioni di favore per il settore alberghiero

La Spezia - È stato siglato alla Spezia tra Banca Carige e Federalberghi Confcommercio La Spezia, un protocollo di intesa diretto a favorire l’accesso al credito e ai servizi bancari per il settore alberghiero grazie a un servizio di consulenza dedicato e all’applicazione di tassi favorevoli e commissioni competitive per il settore. L’accordo è stato siglato dal Presidente Federalberghi La Spezia, Abramo Prandi, accompagnato dal Direttore Generale dell’Associazione Confcommercio Imprese per l'Italia La Spezia Roberto Martini, e dall’Area Manager La Spezia-Carrara di Banca Carige, Graziella Bonacini.



Il nuovo protocollo prevede per le imprese alberghiere associate la possibilità di accedere ai finanziamenti di Banca Carige, sia a medio-lungo che a breve termine, usufruendo di tassi particolarmente favorevoli e competitivi. Anche sul fronte dei servizi bancari – quali il conto corrente o il Pos – sono previste agevolazioni per quanto riguarda i canoni e le commissioni. Un altro aspetto, forse il più importante, del protocollo oggi siglato da Banca Carige e Federalberghi La Spezia consiste nel servizio di consulenza finanziaria a 360 gradi che la banca offrirà alle imprese alberghiere. Grazie all’accordo sottoscritto, gli imprenditori del settore avranno infatti a propria disposizione consulenti dedicati, in grado di offrire risposte in tempi rapidi e consigliare le soluzioni più adeguate in base alle esigenze del cliente.



"Il nostro comparto rappresenta una realtà economica di rilievo in una provincia che possiede vere e proprie perle a livello turistico – afferma il Presidente di Federalberghi, Abramo Prandi - ed è certamente tra i più attrattivi per gli investimenti. Con l’accordo siglato oggi con Banca Carige consolidiamo la collaborazione con un istituto di credito molto radicato in questo territorio per sostenere e sviluppare un settore d’eccellenza".

"Grazie all’intesa stipulata con l’Associazione degli Albergatori, Banca Carige conferma la sua forte attenzione a questo territorio – commenta l’Area Manager La Spezia-Carrara di Banca Carige, Graziella Bonacini - La rete di consulenti che verrà dedicata alle imprese alberghiere consoliderà quel rapporto di conoscenza personale e diretta dell’imprenditore, della sua storia e dei suoi progetti, che da sempre rappresenta il punto di forza del Gruppo Banca Carige".