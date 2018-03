Nuovi amministratori di condomini, iniziano i corsi

La Spezia - Il 2018 della sede provinciale A.I.A.C. (Associazione Italiana Amministratori di Condomini) della Spezia, iniziato con un successo al Meet-ing nazionale a Brescia del 27 gennaio, continua con la calendarizzazione delle attività formative. L’intenzione è quella di confermare quanto svolto nel 2017. La “stagione” formativa avrà inizio il 28 marzo con la prima lezione del corso Base per nuovi amministratori di condomini, obbligatorio (L. 220/2012) per svolgere la professione. Il corso della durata di 72 ore, si svilupperà in ventiquattro lezioni della durata di tre ore ciascuna.

Verranno affrontate cinque aree tematiche (legale, fiscale, tecnica, psicologico-comportamentale e pratica). La cadenza degli incontri sarà di due volte a settimana in orario pre-serale, dalle 18 alle 21.



Nel mese di aprile, precisamente lunedì 16, inizierà il corso di aggiornamento annuale obbligatorio (D.M. 140/2017), con il modulo legale di 5 ore. Il corso continuerà nel mese di maggio con altri due moduli di 5 ore ciascuno, d'area psicologico-comportamentale e fiscale, rispettivamente lunedì 14 e lunedì 28. Il corso di aggiornamento obbligatorio, terminerà nel mese di Settembre con un modulo tecnico di 5 ore, che si svolgerà lunedì 17. Con la realizzazione di quattro moduli di 5 ore ciascuno, si vuol dare ampia libertà di scelta ai professionisti, i quali possono aderire ai

singoli moduli, in base alle proprie esigenze formative e alla necessità di crediti per l’anno in corso. Ad ottobre è in programma un secondo corso base, che inizierà venerdì 12. Le modalità ed i contenuti sono gli stessi di quello in

partenza il 28 marzo.



A.I.A.C. non è solo formazione. Si stanno mettendo a punto iniziative e convenzioni, volte al miglioramento e all’incremento dei servizi, sia per gli amministratori sia per i condòmini, che verranno rese note nel prossimo futuro. Per far conoscere meglio le attività e i servizi , sarà presente con uno stand, alla Fiera Campionaria di SpeziaExpo dal 17 al 25 Marzo. Per eventuali informazioni contattarci al numero di Tel. 0187/304764 oppure all’indirizzo laspezia@aiacondomini.it