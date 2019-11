Nuovi acquisti per i distretti sociosanitari, Asl spende quasi 90mila euro

La Spezia - Quasi novantamila euro di spesa per l’acquisto di nuove apparecchiature destinate ai tre distretti sociosanitari 17, 18 e 19 della Spezia. I dettagli di spesa sono elencati in una determina firmata e pubblicata proprio in questi giorni dall’Asl 5. Per i tre distretti sono in arrivo un totale di trenta strumentazioni differenti per una spesa complessiva di 89mila 343 euro e 70 centesimi.

La spesa più cospicua per un singolo distretto è indirizzata al poliambulatorio di Ceparana per l’acquisto di un ecografo per il quale Asl spenderà 22mila 500 euro e spicci e un oftalmoscopio da 915 euro.



Entreranno in uso a tutti e tre i distretti sociosanitari: cinque autorefrattometri per il settore oculistico, per una spesa di oltre 29mila euro, tre ecotomografi di bassisima fascia dotati di scan destinati alle cure domicliari per una spesa complessiva di 23mila 973 euro, tre sistemi Holder Ecg (4mila euro circa), tre sistemi Holter pressori (1.647 euro), un podoscopio (1.129 euro) tre plussosimetri (841 euro), sei misuratori automatici (336 euro).



Per i soli distretti 17 e 19 verranno acquistati tre dermatoscopi per 3mila 611 euro. Per il solo distretto sociosanitario 19 verrà acquistato un localizzatore apicale che costerà 915 euro.