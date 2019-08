Nuove opportunità di lavoro in porto

La Spezia - Sono aperte presso Scuola Nazionale Trasporti e Logistica le iscrizioni al Bando di selezione per il corso di formazione ‘Tecnico Ferroviario Polifunzionale’. Il corso è rivolto a 20 giovani disoccupati/inoccupati con età inferiore ai 29 anni residenti o domiciliati in Liguria, ed è finanziato da Regione Liguria con Fondi FSE (pertanto totalmente gratuito per chi supererà le fasi di selezione). Si tratta di un’interessante opportunità di formazione qualificata, funzionale all’acquisizione delle abilitazioni necessarie alla Condotta dei Treni, pertanto uno strumento fondamentale per quanti ambiscano a trovare occupazione in un settore caratterizzato da un trend di crescita molto elevato quale il settore ferroviario.



A livello nazionale, si stima nei prossimi anni un’esigenza di nuovi macchinisti ferroviari addirittura prossima alle 6.000 unità. A partire da tale fabbisogno, Scuola Nazionale Trasporti e Logistica (tra i pochissimi enti in Italia) nel corso del 2018 ha richiesto e ottenuto da ANSF – Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria uno specifico riconoscimento per poter svolgere attività di formazione legate a questo ambito. Da allora sono stati già realizzati alcuni progetti, che hanno avuto esiti occupazionali prossimi al 100% delle persone formate. Il progetto per cui è ora aperto il Bando di selezione vede un impegno occupazionale specifico da parte di una primaria azienda del settore ferroviario, corrispondente ad almeno 12 persone formate.



La formazione avrà una durata di 1.010 ore e di 214 ore aggiuntive messe a disposizione dall’azienda partner. Si prevede che la presenza di azioni di accompagnamento alla formazione ‘pura’ quali orientamento, work experience ed accompagnamento al lavoro, farà ulteriormente incrementare l’esito occupazionale finale. Il Bando è disponibile sul sito www.scuolatrasporti.com.