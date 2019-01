Nuova stazione marittima, tutto pronto per l'apertura dell'incarto che contiene la proposta

La Spezia - In Via del Molo è tutto pronto per quello che è in un certo senso un momento storico per la città, quello dell'apertura dell'incarto che contiene il progetto della nuova stazione marittima. Alla gara per il project financing bandita dall'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale ha partecipato solamente la joint venture composta da Royal Caribbean, Msc e Costa Crociere.



A breve i dettagli su CDS.





A.BO.