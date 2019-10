Nuova sessione di corsi di sicurezza sul lavoro con Confartigianato

La Spezia - Confartigianato Imprese La Spezia sta organizzando una nuova sessione dei corsi obbligatori in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sui principali rischi e le relative misure di prevenzione e protezione (ex art. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 e accordo Stato regioni del 21.12.2011) per i lavoratori dipendenti che si svolgerànno presso la nostra sede della Spezia, in via Fontevivo, 19.



Il programma



1) RISCHIO BASSO (8 ORE) (commercio, lavanderie, parrucchieri, estetiste, uffici, alberghi, ristoranti, imprese di pulizia, officine auto/moto, autocarrozzerie, ecc.) - lunedi' 21 ottobre ore 14.30-18.30 (formazione generale) e mercoledi' 23 ottobre ore 14.30 - 18.30 (formazione specifica).



2) RISCHIO MEDIO (12 ORE) (agricoltura, pesca, trasporti, scuola ed istruzione,pubblica amministrazione, servizi sociali, ecc.). - lunedi' 21 ottobre ore 14.30-18.30 (formazione generale) e mercoledi' 23 ottobre ore 14.30 - 18.30 (formazione specifica) e lunedi' 28 ottobre ore 14.30-18.30

(formazione specifica).

3) RISCHIO ALTO (16 ORE) (costruzioni edili, lavorazionedei metalli, impianti, lavorazionedel legno, servizi sanitari, pasticceria,produzione di pane, ecc.) - lunedi' 21 ottobre ore 14.30-18.30 (formazione generale) e mercoledi' 23 ottobre ore 14.30 - 18.30 (formazione specifica) e lunedi' 28

ottobre ore 14.30-18.30 (formazione specifica) e mercoledi' 30 ottobre ore 14.30 - 18.30 (formazione specifica)



Si ricorda che è obbligatorio informare e formare ogni lavoratore (compresi i soci ed i collaboratori) in materia di prevenzione infortuni entro 60 giorni dall'assunzione e che il datore di lavoro può effetturare formazione direttamente ai propri dipendenti se ricopre l'incarico da Responsabile del

Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) dal almeno 3 anni oppure se ricorre una delle condizioni previste dal Decreto Interministeriale del 6 Marzo 2013.



Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare l'Ufficio Formazione, tel. 0187.286648 (sara Bocchia) oppure all'indirizzo e-mail: formazione@confartigianato.las