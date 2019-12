Nuova sede per il Museo della Melara, ora sotto l'ala di Leonardo

La Spezia - L'ex portineria sud dello stabilimento da oggi ospita il materiale del Museo della Melara, associazione che da anni ha iniziato a raccogliere, catalogare e rendere fruibile l'immenso patrimonio della fabbrica nata nel 1905. Uno spazio espositivo e di consultazione moderno dedicato alla ricerca e alla cultura situato nei locali della portineria dello stabilimento ex OTO Melara, ora BU Sistemi di Difesa-Divisione Elettronica di Leonardo, la sede, vuole essere la casa per tramandare e diffondere la storia della tecnica e del saper fare, la storia sociale e del mondo del lavoro.

La Fondazione Leonardo – Civiltà delle Macchine ha nella propria mission la valorizzazione del patrimonio culturale aziendale e in tale ambito coordina il “Sistema Museale e Archivistico Integrato”, di cui anche l’Associazione della Melara fa parte. Una realtà associativa che da circa 20 anni si occupa del recupero, della tutela e conservazione del patrimonio storico-culturale aziendale rappresentato dai fondi archivistici e dai prodotti di archeologia industriale della Melara. I nuovi spazi sono stati dotati di postazioni multimediali che permettono, tramite un nuovo portale, di agevolare la fruizione del grande e prezioso patrimonio fotografico aziendale. Sono visibili i filmati storici industriali, provenienti dal Fondo Restani, recuperati, ricondizionati e riversati digitalmente grazie al contributo e al sostegno della Compagnia di San Paolo (nell’ambito del Bando “I Luoghi della Cultura-2018”) con il progetto “La fabbrica in pellicola”. É inoltre possibile consultare il patrimonio documentario dell’archivio storico e di deposito OTO Melara.

Ad oggi il grosso dell'esposizione conta di postazioni multimediali da cui poter consultare i filmati digitalizzati provenienti dal Fondo Restani, ricondizionati e riversati digitalmente grazie al contributo e al sostegno della Compagnia di San Paolo. Proiettato in occasione della cerimonia il video "OTOMATIC: la vita breve di un sogno", che racconta del progetto avveniristico del famoso cannone da 76, oggi utilizzato da decine di marine militari di tutto il mondo, montato sullo scafo di un semovente. L'unico prototipo mai creato da quel progetto è stato restaurato e rimarrà in mostra presso l'ingresso del museo.