Nuova apertura in Piazza Cavour, ecco "Pasta & Company"

La Spezia - "La nostra mission è farci portavoce dellla più autentica, tradizionale e genuina cucina italiana, proponendo la nostra pasta fresca e i prodotti di gastronomia al mercato, al ristorante e per strada". Ha aperto i battenti questa mattina in Piazza Cavour l'originale punto vendita "Pasta & Company", azienda nata oltre vent'anni fa da un'idea tanto semplice quanto efficace. Nel 1997 con un banchetto giallo in una piazza di Torino si diede il via ad un'esperienza capace durante un ventennio di "colonizzare" gran parte del nord Italia. Specializzati in pasta fresca, con e senza uova e nella produzione giornaliera di ravioli, agnolotti, gnocchi, tagliatelle, plin e ricette della tradizione italiana, nel punto vendita della Spezia, gestito da Monica e Luca, sarà possibile trovare anche un'ampia scelta di prodotti gastronomici che spaziano dalla lasagna bolognese, agli arancini, alle tortine salate, tutti declinati in decine di varianti particolari e appetitose. Da acquistare per casa ma anche pronti da gustare espressi. Appuntamento al mercato, dal lunedì al sabato dalle 7,30 alle 14 e nei pomeriggio di martedì e venerdì.