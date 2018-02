Nucleare all'Enel: "Se riusciamo mi ubriaco, ma siamo i più piccoli in gara"

L'assessore Rixi incontra operatori e associazioni di categoria in Camera di commercio: "Come Regione non possiamo mettere più di 30 milioni".

La Spezia - "Se dovessimo vincere il bando Enea mi ubriaco, è una scommessa che va fatta". L'assessore regionale allo Sviluppo economico Edoardo Rixi, oggi a Spezia in Camera di commercio per illustrare le misure attuate negli ultimi tre anni di governo regionale (clicca qui per il report completo), ha bollato con questa battuta la ghiotta occasione del possibile insediamento Enea - cioè un centro di ricerca sul nucleare pulito - nell'area industriale ora occupata da Enel. "Un moltiplicatore di energia - ha sottolineato l'assessore leghista di fronte a operatori e associazioni di categoria -, una roba che dura cent'anni. E non comporterebbe alcun rischio, convoglierebbe ricchezza sul territorio e si inserirebbe in un progetto europeo da 22 miliardi che tecnologicamente è al 70 per cento italiano e in buona parte ligure: si pensi per esempio ai superconduttori di Malacalza".



Certo, non sarà facile spuntarla. Rixi lo sa bene e ha esortato la platea a non farsi facili illusioni. "Noi come Liguria - così l'assessore - proponiamo due aree per accogliere il progetto: le aree ex Ferrania in Val Bormida e, appunto, l'area che sarà lasciata libera da Enel. Il punto è che prevista una contribuzione regionale di almeno 25 milioni di euro, ed è una somma alla quale possiamo arrivare con sacrifici e qualche indebitamento. Ma oltre i 25-30 non possiamo andare, mentre altre regioni in corsa come Emilia e Piemonte possono mettere molto di più. Siamo la regione più piccola che partecipa. Ma dobbiamo tener conto del fatto che noi facciamo il 2.7 per cento del Pil nazionale e ce la vediamo con regioni che fanno il 20 o il 30 per cento. Bisogna vedere quanto peserà tutto questo nella graduatoria finale".



C'è il lato positivo del vivo interessamento di Enel "che ha fatto un consiglio di amministrazione dedicato proprio a questa possibilità - ha concluso Rixi -. Enel considera Enea un partner strategico. E da parte dell'azienda c'è la disponibilità a mettere a sul piatto gli spazi già da ottobre, quando, qualora la spuntassimo, partirebbe il progetto. Non parliamo dell'intera area, ma di una piccola porzione".