Non vuoi pagare il canone Rai? Ecco come fare

La Spezia - I titolari di bolletta elettrica che non possiedono il televisore devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione sostitutiva di non detenzione: il termine ultimo per l’esonero del canone Rai è il 31 gennaio ma, aspettando gli ultimi giorni, c’è il rischio che venga addebitata comunque la prima rata. È importante ricordare che visto che la prima rata per il 2020 scatta già a partire da gennaio, per evitare l’addebito e trovarsi poi costretti a richiedere il rimborso, è preferibile presentare la dichiarazione entro fine anno. Meglio prima del 20 dicembre, se si sceglie di presentarla in forma cartacea e si tengono presenti i tempi di consegna. In alternativa alla posta tradizionale si può utilizzare il modello di dichiarazione sostitutiva di non detenzione, disponibile online. Ricordiamo che anche per il 2020 si paga nella bolletta elettrica, con un costo complessivo di 90 euro dilazionato su 10 rate mensili (da gennaio ad ottobre). Per ulteriori informazioni, compilazione, esonero e trasmissione, contattate CNA LA SPEZIA Via P.R. Giuliani, 6 tel 0187.598080.