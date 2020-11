Non è stato un black friday da incorniciare, ma qualcosa si è mosso

La Spezia - Un venerdì particolare, per il commercio spezzino. Non tanto per la tradizione consumistica anglosassone del black friday, quanto per la presenza di una parte del mercatino di Viale Garibaldi nelle vie a mare. Con i banchi in Via Chiodo, Via Diaz, Via Cadorna e Viale Mazzini molti papabili acquirenti hanno attraversato il centro in lungo e in largo, anche durante la pausa pranzo.

Una giornata di grande afflusso, insomma, almeno se paragonata a quelle precedenti e se si considera che la Liguria sta entrando nelle ultime 24 ore da zona arancione.



Tante persone in più in giro, ma affari che non sono andati propriamente a gonfie vele per i negozianti.

C'è chi confessa che "tutto sommato è andata bene, abbiamo venduto qualcosa di più dei giorni precedenti", ma anche chi sottolinea che non aspettava con ansia il venerdì nero per svuotare gli scaffali: "Niente di entusiasmante...".

E se in centro non sarà un venerdì da ricordare, lo stesso vale per il centro commerciale Le Terrazze. La crisi dei consumi morde ovunque e pare generalizzata l'intenzione di attendere ancora le settimane precedenti al Natale prima di dare fondo al salvadanaio. D'altronde per qualcuno potrebbe ancora arrivare la tredicesima...