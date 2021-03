Noleggio lungo termine senza anticipo, ecco perché sceglierlo

La Spezia - Viaggi molti e preferisci spostarsi in auto piuttosto che usare i mezzi pubblici senza però avere troppi pensieri? La soluzione migliore resta quella del noleggio a lungo termine che ti permette di guidare veicoli sicuri, sempre nuovi e al top delle prestazioni, con tutta la comodità di uno spostamento autonomo che l’auto concede ma senza avere impegni e pensieri di manutenzione e burocrazia.



Basta pagare un canone mensile e avere tutte le comodità che desideri. È questa la forza e l’innovazione di un servizio sicuro, intelligente e super comodo che soprattutto in questo periodo di difficoltà negli spostamenti sta riscuotendo ancora più successo. Tutti lo possono usare, sia i privati che le aziende ma anche i liberi professionisti che con le loro partite iva hanno anche alcuni vantaggi sui quali poter contare.



Dimenticati tutti i problemi che avevi con la tua macchina di proprietà e goditi una guida che sia fluida, senza pensieri e a bordo, magari, dell’auto che avevi sempre sognato anche quella più innovativa con le tipologie di alimentazione tra le più ecologiche. Inoltre tanti sono i servizi a disposizione tra i quali scegliere, basta solo affidarsi ai migliori player del mercato.



Tra questi c’è senza dubbio Rent4you, la società che da oltre 35 anni opera nel settore della mobilità e del noleggio a lungo termine e che nel corso del tempo non è mai rimasta indietro, ma ha sempre accettato e sperimentato, per prima, le sfide del momento. Tra i suoi tanti servizi anche quello del noleggio lungo termine senza anticipo, comodissimo, funzionale e molto richiesto dai professionisti di oggi.



Come funziona nello specifico? Basta solo firmare un contratto pagando mensilmente una rata fissa ed i professionisti con partita iva possono disporre immediatamente di un’autovettura, con diversi servizi annessi, che possono scegliere tra quelli a disposizione in una vetrina variegata e sempre in aggiornamento. Durante tutta la durata del contratto dunque per il conducente non ci sarà nessun altro onere, come ad esempio quello della tassa di circolazione o dell’assicurazione. Tra i servizi compresi anche quello della manutenzione o il carro attrezzi in caso di guasti meccanici o incidenti sulla strada.



Il noleggio a lungo termine senza anticipo è un servizio intelligente, variante ideale anche per tutti coloro che non vogliono o non possono versare come acconto una cifra abbondante. Con Rent4you la rata sarà pagata solo quando si ritira l’auto con la certezza di avere sempre auto in perfette condizioni e veri professionisti del settore con i quali confrontarsi in tutta Italia, nei vari centri convenzionati pronti a trovare una soluzione sempre adeguata alle tue richieste e ad assisterti in qualsiasi momento del noleggio e in ogni parte d’Italia per qualsiasi problema.