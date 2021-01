Noleggio furgoni: ecco le tipologie più gettonate tra le imprese

La Spezia - Sono davvero tantissime le aziende che, pur offrendo prodotti o servizi degni di nota, non riescono a tradurre tutto il loro valore in profitto. In molti casi un aspetto fondamentale su cui intervenire è quello legato alla reale capillarità sul territorio: questo vuol dire infatti riuscire a raggiungere i propri clienti (tanto quelli attuali quanto quelli potenziali) nel minor tempo possibile.



Come è facile immaginare, per potere garantire questo genere di servizio è fondamentale operare nella maniera più professionale possibile: non sorprende dunque che molte imprese si affidino ad un leader del settore dei trasporti quale Giffi Noleggi: una realtà con anni di comprovata esperienza, che oggi conta una flotta composta da oltre 700 veicoli. Questa ditta opera in diverse regioni tra cui anche il Lazio, dove è attiva sia nella Capitale che nelle province. In tal senso sono sempre di più gli utenti che si affidano a Giffi Noleggi per il servizio di Noleggio furgoni a latina, città in cui sono presenti molte le aziende che lavorano nel settore logistico e necessitano, quindi, di veicoli commerciali adatti allo scopo.



Nuovi poli industriali

L’esempio di Latina fatto nel capoverso precedente non è casuale: si tratta infatti di uno dei nuovi poli industriali del nostro paese. Una città di dimensioni medie, che però, dal punto di vista aziendale, non si può certamente considerare “periferica”.



L’Italia è piena di centri come Latina: luoghi magari non del tutto noti al grande pubblico, che però rappresentano il cuore pulsante della produttività del nostro Paese. Luoghi in cui nascono nuove aziende ogni giorno e in cui quindi spesso c’è bisogno di un approccio più professionale al mondo dei trasporti e/o dei veicoli industriali.



Tornando ancora una volta al caso di Latina, la città ha un ruolo importante in settori fondamentali quali la coltivazione ortofrutticola e la floricoltura; di conseguenza è facile immaginare che diverse realtà locali avranno bisogno di mezzi adatti al trasporto di merce particolarmente sensibile.



Una flotta per tutte le esigenze

La flotta di Giffi Noleggi è perfetta sia per le esigenze di cui sopra, che per tantissime altre diverse necessità. Come già detto, stiamo parlando di oltre 700 mezzi, che variano per dimensioni, cilindrata, specifiche e via dicendo.



Si passa infatti dai classici furgoni di dimensioni mini e maxi ai centinati, che possono essere provvisti o sprovvisti di pedana. E, ancora, si va dai pulmini con 9 posti a sedere a particolari furgoni refrigerati (ideali per il trasporto di diversi alimenti), passando per camioncini dotati di gru o di cassone ribaltabile ove necessario.



Ogni cliente non farà fatica a trovare il proprio veicolo ideale: c’è chi opterà per una soluzione snella e performante, tipo un mini van NV200 (800 chili di portata a fronte di appena 166 centimetri di larghezza passo ruote), mentre c’è chi avrà bisogno di tutta la forza di carico di un furgone cubo centinato: veicoli che riescono a sostenere addirittura 10 quintali di peso.



A ciò si aggiunga che, a prescindere dal modello richiesto, tutta la flotta di Giffi Noleggi è dotata di diversi elementi di serie. Si pensi, in tal senso, al lettore mp3 dotato di porta USB e kit vivavoce bluetooth, ma si pensi anche alla chiusura centralizzata, agli alza cristalli elettrici o all’aria condizionata. Soluzioni all’insegna del comfort, ma soprattutto della sicurezza.