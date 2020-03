Noleggiare pulmini online: tutto quello che devi sapere

La Spezia - L’esigenza di avere a disposizione un pulmino o un furgone che offra la possibilità di trasportare fino a un massimo di nove passeggeri può riferirsi a diverse situazioni: dalla necessità di effettuare spostamenti dovuti a situazioni particolari di lavoro, al desiderio di organizzare un viaggio, una gita o una breve vacanza con la famiglia o con un gruppo di amici.



In ogni caso, qualunque sia il motivo, il servizio di noleggio pulmini 9 posti offerto da ditte specializzate come Giffi Noleggi è da considerarsi la soluzione ideale, in quanto permette, con una spesa non eccessiva, di avere a disposizione il veicolo ideale per il periodo necessario, senza quindi essere obbligati a sostenere la spesa dell’acquisto.



Perché ricorrere al servizio di noleggio di un furgone

Il servizio di noleggio offre la possibilità di scegliere il veicolo più adatto, in base alle esigenze personali, al tipo di utilizzo e alla distanza da percorrere.



La scelta messa a disposizione da Giffi Noleggi comprende una gamma di modelli di ultima generazione dei migliori marchi, tra cui Ford e Fiat: si tratta di autoveicoli confortevoli, versatili e perfetti per affrontare qualsiasi tipo di itinerario, ideali sia per un utilizzo professionale che per un viaggio di piacere.



Le caratteristiche di un furgone a nove posti

Viaggiare con un furgone a 9 posti, ad esempio il nuovo modello di Ford Transit, significa vivere un’esperienza piacevole e coinvolgente, la possibilità del noleggio permette inoltre a chiunque di avere a disposizione questo veicolo per tutto il tempo necessario. Questo tipo di furgone mostra una linea elegante ed essenziale e un interno ampio, confortevole e ben organizzato.



Sono disponibili nove posti per i passeggeri, una serie di scomparti e contenitori per gli oggetti personali e un grande bagagliaio che permette di portare con sé valigie, borse o ogni genere di materiale.



Il furgone è attrezzato ovviamente per muoversi con sicurezza ma anche con il massimo comfort, grazie alla presenza di un sistema di climatizzazione, di un impianto stereo, di una porta Usb per connettere i propri dispositivi e del computer di bordo con display per il controllo di tutte le funzionalità. I sensori parcheggio rendono più facili e fluide le manovre, l’airbag, le luci fendinebbia e i vari dispositivi di sicurezza consentono di viaggiare con la massima tranquillità.



I sedili destinati ai passeggeri sono grandi e comodi, il vano per i bagagli può essere utile anche per il trasporto di strumenti professionali, attrezzature da campeggio o sportive e materiali di lavoro.



Le occasioni ideali per il servizio di noleggio

Prima di tutto, noleggiare un pulmino è indicato in occasione di un piccolo viaggio o di una vacanza da trascorrere tra amici o con tutta la famiglia. Il furgone permette di utilizzare un solo mezzo di trasporto e di disporre di uno spazio considerevole per bagagli, oggetti personali e accessori per lo sport, il campeggio e il tempo libero.



Si tratta di un’ottima soluzione per chi ama viaggiare e muoversi in libertà, portando con sé tutto l’occorrente per le proprie attività preferite: dalla fotografia, agli sport acquatici, alle escursioni in mountain bike.



Un’altra occasione tipica per ricorrere ad un furgone a noleggio è legata ad esigenze professionali: ad esempio, la necessità di trasferire un gruppo di lavoro presso un ufficio distaccato, un cantiere, una sede provvisoria o qualsiasi altro contesto di questo tipo.



È una situazione piuttosto ricorrente per aziende e imprese di servizi, che talvolta, per un certo periodo di tempo, richiedono lo spostamento quotidiano di una squadra di lavoro presso la sede di un cliente, oppure per organizzare la partecipazione a un congresso o a un evento fieristico.