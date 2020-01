Noleggi con conducente a lezione di corrispettivi elettronici in Confartigianato

La Spezia - Dal 1° gennaio è diventata obbligatoria la comunicazione per via telematica di scontrini e ricevute fiscali (i cosiddetti "corrispettivi"). Anche i noleggi con conducente che operano con i turisti dovranno memorizzare i corrispettivi e trasmetterli per via telematica all’Agenzia delle entrate.

Il nuovo adempimento sostituisce l’obbligo di annotazione dei corrispettivi nell’apposito registro e quello di rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale, sostituito dall'emissione del “documento commerciale”.

Stamani il sindacato Ncc Confartigianato ha organizzato un seminario formativo per spiegare la normativa ed effettuare prove dimostrative con un registratore da auto. L'adeguamento tecnologico - come già denunciato da Confartigianato - risulta costoso per i noleggiatori con conducente che dispongono di più autovetture e dovranno acquistare più registratori.

“E' stato previsto - ha spiegato Katia Orsetti, responsabile fiscale di Confartigianato - un periodo di moratoria sino al 30 giugno 2020. Durante tale fase di avvio, dunque, non saranno applicate sanzioni nel caso in cui si utilizzino ancora ricevute fiscali e si utilizzi ancora il registro dei corrispettivi”.



Confartigianato Ncc ha ricordato che per l’acquisto dei registratori telematici è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d’imposta. In particolare, il contributo è riconosciuto, per ogni registratore, per le spese sostenute negli anni 2019 e 2020, è quantificato nella misura del 50% della spesa sostenuta per l’acquisto. Per ulteriori informazioni sull'attività del sindacato Noleggi con Conducente Confartigianato è possibile tel. 0187.286655.