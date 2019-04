Nicola Rossi premiato dal Comune di Follo

La Spezia - Nei giorni scorsi nella sala consiliare del Comune di Follo l'amministrazione ha incontrato Nicola Rossi al quale il Sindaco Giorgio Cozzani Cozzani ha donato un attestato di merito per la sua lunga attività sportiva e per i brillanti risultati ottenuti anche all'estero.

Nicola Rossi è nato nel 1979 alla Spezia ha vissuto a Follo fino alla maturità. A 5 anni ha iniziato a giocare a calcio successivamente a basket; a 19 anni ha scoperto le Arti Marziali grazie al suo primo Maestro Franco Zoppi. E’ nata quindi la sua grande passione per il Giappone e per l’Aikido tanto da iniziare, giovanissimo, a studiare il giapponese.Nel 1998 si è diplomato geometra al Cardarelli della Spezia e ha ricevuto un grande regalo dai suoi genitori, il tanto sospirato viaggio in Giappone.

E’ partito da solo ed è rimasto in Giappone per dieci anni dove si è sempre allenato; ma non ha mai perso di vista lo studio e nel 2005 si è laureato a Pisa in Scienze e Tecnologie dell’Ambiente. Conosce tre lingue: inglese, giapponese e spagnolo, ha insegnato lingua italiana in diverse scuole giapponesi.Tantissimi i risultati sportivi in Italia e in Giappone; ne ricordiamo solo alcuni: qualifica di Maestro Aikido CSEN con incarico di Tecnico Responsabile per la Regione Emilia Romagna, Aikido cintura nera 5 dan (18 anni di pratica), Judo, cintura nera 1 dan (12 anni di pratica); Qualifica CSEN di Maestro nel S.A.M (Sistema di Autodifesa Multisport) con il ruolo, dal 2016, di Responsabile Tecnico Nazionale per il Settore Arti marziali. Il 20 ottobre 2018 la Summa Maxima e la Kung Fu Magazione gli hanno conferito il premio come Master Of THE Year 2018 nel settore Aikido (unico Maestro italiano). Vive a Modena ed è sposato con Masami Nagaya istruttice di muso shinden Ryu laido.

Felicia Piacente vice sindaco ha dichiarato: "Siamo stati onorati di ricevere Nicola un ragazzo speciale che ha saputo raggiungere, con la sua tenacia dei grandi risultati sportivi".