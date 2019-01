Nell'Italia delle slot ogni spezzino scommette milleduecento euro

I dati della seconda inchiesta del Gruppo Gedi: a Sarzana spesa pro-capite di 2.463 euro, a Lerici si gioca poco. I giocatori preferiscono macchinette e gratta e vinci.

La Spezia - Nel 2017 gli italiani hanno speso nel gioco d'azzardo 101,8 miliardi di euro, oltre cinque in più rispetto all'anno precedente. Di questi circa 49 milioni son andati nelle “macchinette” e almeno 9 in Gratta e vinci. Sono alcune delle cifre contenute nella seconda inchiesta “L'Italia delle slot” realizzata dal Visual Lab del Gruppo Gedi in collaborazione con Dataninja ed Effecinque, che raccoglie i dati di tutti i giochi gestiti dallo Stato, dalle slot al Bingo, dai Gratta e vinci al Superenalotto.



Un'analisi del vizio per il gioco nel Paese che fotografa molto bene anche la provincia spezzina, dove nell'anno analizzato la spesa pro capite è stata di 1276,29 euro, la più alta in Liguria considerando i 1171,36 di Genova, i 1039,13 di Savona e i 998,98 di Imperia. Classifica questa nella quale dominano i pratesi con 2.948,08 euro pro capite mentre la siciliana Enna risulta la più virtuosa fermandosi a 548 euro per persona.



Addentrandosi nelle cifre dei singoli comuni spezzini, si scopre come le giocate pro-capite più alte siano state di Sarzana con 2.463 euro per cittadino, più del capoluogo La Spezia (1.726) e di Monterosso (1.288). Febbre del gioco decisamente più bassa invece a Riccò del Golfo (152) Carrodano (251), Maissana (325) e Lerici (367). Senza considerare i due bacini più grandi La Spezia e Sarzana, complessivamente le giocate più alte si sono registrate a Santo Stefano di Magra con oltre 7 milioni (4,81 vinti) mentre il rapporto ai soldi spesi le vincite più alte sono state quelle di Bolano (4,46 milioni a fronte dei 6,41 giocati), Levanto (4,28 su 6,08) e Luni (4,25 su 5,99).



Per il giro d'affari meritano un'approfondimento le cifre dei due comuni più grandi dove complessivamente sono stati giocati 215,62 milioni di euro e ne sono stati distribuiti 168,18 per un guadagno da parte dello Stato di 25 milioni e di 22,41 milioni per concessionari, gestori ed esercenti.

Per quanto riguarda le giocate pro-capite La Spezia si trova al 612esimo posto sui 7954 comuni italiani, e al 32esimo posto su 130 considerando quelli fra cinquantamila e duecentomila residenti. Nel 2017 gli spezzini hanno speso rispettivamente 65,59 milioni in Vlt (videolottery che si trovano nelle sale da gioco o da scommesse) e 54,09 milioni nelle Awp (New slot presenti in bar, tabacchi, etc) mentre 13,99 milioni sono andati in gratta e vinci e 8,03 in Lotto. A fronte anche delle giocate le vincite più alte sono state quelle di Vlt (57,7 milioni), Awp (38 milioni) e Gratta e vinci (11,1 milioni). Molte le scommesse sportive “quota fissa” azzeccate visto che su 6,73 milioni spesi ne sono stati incassati 5,5.



Per trovare Sarzana nella graduatoria delle giocate pro-capite si deve salire fino al 290esimo posto su 7954 comuni italiani, mentre nelle 7100 località fino a 50mila residenti la città della Val di Magra è 284esima. Anche qui la spesa più consistente ha riguardato le Vlt nelle quali sono finiti 26,94 milioni di euro mentre 16,38 sono andati nelle Awp. Nei Gratta e vinci i sarzanesi hanno speso 4,58 milioni mentre 3,06 milioni sono andati ai numeri del Lotto. Per quanto riguarda le vincite 23,8 milioni sono stati incassati dalle Vlt, 11,5 dalle Awp e 3,3 milioni dai gratta e vinci. Le scommesse sportive hanno portato infine 1,2 milioni su 1,41 puntati.