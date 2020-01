Nel commercio food e beverage fanno ancora la parte del leone

La Spezia - Cresce a dismisura il settore del food e servono strategie per rilanciare il tessuto commerciale della città con eventi e finanziamenti. Poi, la ciliegina sulla torta: il parcheggio di Piazza D’Armi sarà in struttura e cuberà 350 posti auto. Sono queste le linee guida del 2020 per l’amministrazione comunale e le associazioni di categoria che questa mattina si sono incontrate a Palazzo civico per discutere del percorso da seguire partendo da un dato: dalle prime stime il 2019 è stato segnato da 125 chiusure nel 2019 e 100 aperture, circa, in tutto il territorio comunale.

“C’è la conferma della crescita dei settori food e beverage - ha spiegato l’assessore al commercio Lorenzo Brogi – e dovremmo sostenere comunque le attività con la possibilità di far arrivare più auto nelle zone limitrofe. Nel dettaglio abbiamo avuto, nel 2019, 3 chiusure e 13 nuove aperture nei settori sopracitati. E’ evidente che quando avremo dati più precisi potremo razionalizzare scelte condivise. Le basi ci sono e sono buone”.

Ed è a questo punto che entrano in gioco due progetti: il potenziamento di Piazza D’Armi e la possibilità di riproporre l’ora di parcheggio gratuito in città il sabato, in attesa anche di quanto avverrà in Piazza Cavour.

“Per la piazza del mercato stiamo attendendo ancora i risultati dello studio e proseguiremo anche con la spinta sulla Marina militare per ottenere altre aree – spiega Brogi -. Sarà cruciale il raddoppio di Piazza D’Armi che sarà in struttura e stiamo valutando la possibilità di renderlo gratuito. Si solleverà di un piano e cuberà il doppio dei posti attuali (da 175 a 350, ndr). Sarà garantita una navetta e sono stati richiesti orari più labili per permettere ai lavoratori del centro di muoversi meglio anche alle 20.30 a negozi chiusi. Questi provvedimenti potrebbe agevolare la sosta interna alla città.

Dal canto loro, le associazioni di categoria si sono riservate la scelta di come indirizzare i fondi (40mila euro) messi a disposizione dal Comune per rilanciare il tessuto commerciale.

“I dati dovranno essere riaggiornati. Abbiamo mostrato il piano di attuazione del Marketing alle associazioni di categoria, in nostro possesso dall’anno scorso. A primavera partirà l’iniziativa ‘Città fiorita’, ad esempio. Oltre a questa iniziativa ce ne saranno altre e arriveranno nuovi arredi urbani. Siamo consci del fatto che queste iniziative di marketing non sono sufficienti e quindi abbiamo fatto un ragionamento anche sui parcheggi”.

A detta dell’assessore Brogi i prossimi dieci giorni saranno decisivi: “Dovremmo trovare i fondi di bilancio per agevolare la sosta e verificare la possibilità di rinnovare l’ipotesi dell’ora si sosta gratuita in centro per il sabato. Nessuno ha la bacchetta magica ma stiamo ragionando su aspetti concreti che possono dare risultati”.