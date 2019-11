Nel “Pmi Day” di Confindustria imprese e studenti entrano in contatto

La Spezia - Prosegue la partecipazione del Gruppo Piccola Industria di Confindustria La Spezia al Pmi Day - Industriamoci giunta quest’anno alla decima edizione, l’evento che dal 2010, vede ogni anno le piccole e medie imprese di tutta Italia associate a Confindustria aprire le porte dei propri stabilimenti agli studenti e agli insegnanti.



L’iniziativa, nata con l’obiettivo di far conoscere ai giovani il mondo dell’impresa attraverso visite guidate in azienda, ha nel corso delle edizioni, raccolto un crescente successo. L’esperienza in azienda offre agli studenti l’opportunità di vedere da vicino la realtà produttiva e di conoscere l’impegno e il talento che gli imprenditori condividono con i propri collaboratori nella realizzazione di prodotti e servizi, i risultati raggiunti e i progetti futuri.



Venerdì 15 novembre, gli studenti delle classi 5Q e 5R dell'indirizzo Tecnologico Informatico dell'Istituto Fossati - Da Passano, la 3 C Logistica dell'Istituto Capellini - Sauro e la 5 meccanici dell’Istituto Einaudi – Chiodo, visiteranno rispettivamente: El.s.el. Srl azienda che si occupa dello sviluppo di apparecchiature elettroniche per il settore difesa, marino e ferroviario, Terminal del Golfo Srl, il terminal portuale del Gruppo Tarros per il quale effettua la maggior parte delle movimentazioni merci e Ge.Co Srl specializzata nella realizzazione di componenti meccanici di precisione.



"Il Gruppo Piccola Industria di Confindustria La Spezia riconferma la sua adesione a questa importante iniziativa, quest’anno con un coinvolgimento numerico maggiore di aziende e scuole – dichiara Renato Goretta, presidente Piccola Industria Confindustria La Spezia –. Per gli studenti, si tratta di un’occasione importante per entrare a contatto con la realtà produttiva e per ascoltare la storia di un’azienda, compresi i valori e la cultura che sono alla base del lavoro quotidiano delle persone che ne fanno parte. Per questo ringrazio le Aziende che hanno aderito con entusiasmo all’evento e le scuole che ogni anno condividono con noi ogni occasione finalizzata ad avvicinare gli studenti al loro futuro lavorativo".



Il Pmi Day è inserito nell’ambito della Settimana della Cultura d’Impresa, giunta alla XVIII edizione e rientra tra gli eventi della Settimana Europea delle PMI organizzata dalla Commissione Europea.