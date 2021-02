Nel 2020 sono calate (ancora) imprese attive

La Spezia - I dati economici dell'anno scorso non possono essere positivi quasi per nessuno. Con l'esplosione della pandemia, i lockdown e l'incertezza che attanaglia le scelte di spesa dei consumatori sono davvero pochi i settori che non hanno subito contraccolpi negativi. E ancora meno quelli che possono dire di aver aumentato i volumi di affari. Nonostante tutto.

Non fanno eccezione i numeri della congiuntura dell'ultimo trimestre del 2020 raccolti dalla Camera di commercio Riviere di Liguria, tanto quelli riferiti alla provincia quanto quelli relativi all'intero territorio regionale.



Al 31 dicembre del 2020 le imprese registrate presso gli uffici camerali spezzini erano 26.854, lo 0,5 per cento in meno rispetto a 12 mesi prima, quando erano 26.999. Una flessione tutto sommato contenuta, ma che deve tenere conto dei discussi ristori e delle agevolazioni nei confronti del sistema bancario che hanno di fatto congelato la situazione per molte attività. Sono in molti, infatti, quelli che pensano che i veri effetti della crisi pandemica si potranno osservare nei prossimi mesi, con la fine del ricorso in emergenza agli ammortizzatori sociali e dello sblocco dei licenziamenti.

E' grazie a questi elementi che anche il dato delle sedi d'impresa attive, da sempre ben lontano da quello delle aziende iscritte al registro delle imprese, è calato tra il 2019 e il 2020 di soli 0,3 punti percentuali, risultato identico alla media ligure. Al 31 dicembre alla vigilia della comparsa in Italia del coronavirus erano 17.429, mentre poco meno di due mesi fa erano 17.369.



L'andamento del 2020 si nota maggiormente guardando agli addetti scesi in un anno da 66.524 a 64.644, con una flessione del 2,8 per cento. La provincia spezzina, dove l'effimera speranza estiva ha comunque portato il turismo a macinare numeri, ha fatto di poco meglio della Liguria, dove gli addetti sono invece calati del 3 per cento.

E' in picchiata anche il saldo tra le imprese iscritte e cessate nel quarto trimestre del 2020: nel 2019 a fronte di 260 iscrizioni ci sono state 358 chiusure, con una differenza in negativo di 98 attività. Tra settembre e dicembre dell'anno scorso le nuove aziende iscritte sono state 232 e quelle che hanno chiuso i battenti 361, per un saldo di -129 imprese. Nel giro di 12 mesi l'aggravarsi di un dato già di per sé negativo è stato del 31 per cento.



Gettando l'occhio sulla consistenza delle categorie delle imprese si rilevano flessioni in comparti assai significativi. Per le "Attività dei servizi alloggio e ristorazione" il calo è stato dello 0,5 per cento, dopo anni in cui la crescita era stata quasi costantemente a doppia cifra. Scende in maniera ancora più sensibile, e questa volta dopo anni in cui le difficoltà erano state crescenti, il comparto del "Commercio all'ingrosso e al dettaglio", dove la contrazione è stata del 2,2 per cento.



Cifre, quelle esposte, che fotografano la situazione sotto il profilo della consistenza numerica dell'economia, ma che non possono spiegare quale sia stato, tra il lockdown del periodo marzo-maggio e le restrizioni patite in zona arancione, il vero impatto del 2020 sui fatturati. Un sisma che farà tremare la terra sotto i piedi ancora a lungo.