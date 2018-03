Nave Margottini e torrette Oto, industria spezzina in mostra a Doha

All'expo Dimdex 2018 la fremm della Marina Militare e il cannone in versione anti-malware.

La Spezia - Ha raggiunto il porto di Doha ieri pomeriggio dopo essere partita dalla Spezia il 20 febbraio scorso. Nave Margottini è ospite di Dimdex 2018, l'esibizione di tecnologie marittime legate alla difesa che si tiene ogni anno in Qatar. La terza fremm, consegnata alla Marina il 27 febbraio 2014 dopo i lavori presso i cantieri di Riva Trigoso e Muggiano di Fincantieri, provenie da Karachi in Pakistan.



La presenza a Dimdex fa parte di una missione italiana pensata per stabilire e consolidare i contatti con le marine dei Paesi amici che ogni giorno si trovano ad affrontare per mare le stesse minacce, rischi e sfide: traffici illeciti, pirateria, sfruttamento illegale delle risorse marine. Oggi ha garantito la sua presenza anche il capo di stato maggiore della Marina Militare, ammiraglio di squadra Valter Girardelli, impegnato in Qatar per una visita di lavoro, per una conferenza stampa durante la quale il comandante, capitano di fregata Giuseppe Lai, illustrerà la nave, gioiello della cantieristica navale italiana. All'evento sarà presente l'ambasciatore d'Italia a Doha Pasquale Salzano e Carlo Festucci, segretario generale della Federazione aziende italiane per l'aerospazio, la difesa e la sicurezza, che illustrerà lo stato dell'arte dell'industria nazionale nel comparto difesa nonché i programmi futuri.



Esposta a Doha anche la nuova torretta navale OTO 76/62 Super Rapid prodotta da Oto Melara. Nello stand di Leonardo si parla del nuovo aggiornamento, un “cyber assessment” che permette un’elevata resilienza alla minaccia di attacchi cyber. Partendo dalla tecnologia adottata per l’OTO 76/62 SR e utilizzando una serie di “best practices” in termini di sicurezza informatica, i tecnici hanno individuato gli scenari di vulnerabilità informatica che potrebbero nascere da azioni deliberate o accidentali. Tra queste, malware e virus presenti su dispositivi rimovibili o comportamenti non corretti in termini di cyber sicurezza.