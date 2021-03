Nautica: formazione e lavoro, Palazzo civico ci crede

La Spezia - "Il Miglio Blu sarà un volano di sviluppo senza precedenti nell’occupazione e nella formazione". Ne è fermamente convinto Pierluigi Peracchini, sindaco della Spezia, che questa mattina ha fatto visita ai nuovi uffici dei cantieri navali Riva, reduci da un lavoro di ristrutturazione e ampliamento del cantiere Ferretti. D'altro canto il progetto del Miglio Blu, al netto della futura costruenda pista ciclabile e di un'estetica coordinata, è nato proprio per dare impulso alla creazione sul territorio spezzino di un distretto nautico di rilevanza internazionale. Intanto, il Comune della Spezia, in collaborazione con Regione Liguria, ha realizzato un piano territoriale di formazione per lo sviluppo economico del territorio diviso in due step di realizzazione: tre milioni di euro saranno destinati a corsi di formazione nei settori dell’industria, cantieristica, navalmeccanica e nautica da diporto. Il primo bando, chiuso il 30 ottobre 2019, ha visto attivare progetti formativi per 162 persone, tra disoccupati e inoccupati fra i 25 e i 39 anni, con oltre 7.000 ore di formazione. "La formazione oltre che professionale, però, deve partire anche dalla scuola e dall’università - spiega Peracchini - ed è per questo che fra i nostri obiettivi c’è quello di migliorare il sistema della formazione, potenziando lo sportello Infolavoro e il valore della formazione anche accademica con progetti precisi. Il nostro Polo universitario, infatti, che abbiamo portato in città a fine del 2019, attrarrà sempre più giovani provenienti da altre realtà e sarà costituito un lavoro di ricerca proprio per vedere protagonisti giovani ricercatori o dottorandi lavorare in sinergia con il Cssn e il Dltm".