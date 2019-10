Nascono i rappresentanti lavoratori per la sicurezza territoriale

La Spezia - E' stato sottoscritto ieri, giovedì 17 ottobre, un importante accordo sulla sicurezza sul lavoro tra Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil, Ance Confindustria, CNA Costruzioni, Anaepa Confartigianato. L'accordo prevede l'istituzione di tre RLST (Rappresentanti Lavoratori Sicurezza Territoriale) per la sicurezza nel settore edilizio, con il compito di monitorare la situzione sicurezza delle strutture e dei lavoratori nei cantieri, attraverso visite periodiche nei cantieri coadiuvate dal Comitato Paritetico Territoriale (CPT).



I firmatari dell'accordo sono Mario Gerini, Presidente Ance, Paolo Faconti, Direttore Ance, Massimo Gardelli del Servizio Sindacale dell'Ance; Marco Mariotti, Presidente CNA Costruzioni, Giuliana Vatteroni, Responsabile Provinciale CNA Costruzioni; Attilio Paolo Garbini, Presidente Anaepa Confartigianato; Gianni Carassale, Fillea Cgil, Davide Grazia, Filca Cisl e Riccardo Badi, Feneal Uil.



"Finalmente anche nella nostra provincia siamo riusciti ad isituire figure così importanti per la prevenzione, la tutela dei lavoratori ed il rispetto delle norme di sicurezza del settore edilizio. Un importante risultato, ottenuto grazie al lavoro di squadra tra sindacati ed associazioni datoriali. Un accordo che, in un momento storico in cui gli infortuni ed morti sul lavoro rappresentano una vera e propria emergenza sociale, contribuirà a far si che la sicurezza sul lavoro si affermi sempre di più anche in un settore particolarmente esposto a rischi come quello edile." Hanno affermato i firmatari dell'accordo.