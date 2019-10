Nasce “Studio Laghezza”, l'advisor a misura di dogana

La Spezia - La figura dell’advisor ad altissima specializzazione in grado di configurarsi come un problem solver terzo sbarca anche nel settore del trasporto, della logistica e, segnatamente, delle procedure doganali. È in quest’ottica che è stato ufficialmente costituito “Studio Laghezza”, una società di advisory indipendente ma integrata con i servizi di Laghezza Spa che, attraverso un team di doganalisti qualificati, si propone di fornire consulenze in materia di pianificazione doganale, certificazioni AEO e autorizzazioni doganali in genere. Il nuovo soggetto di advisory nasce su un’esigenza specifica: quella di rispondere alle necessità manifestate dai clienti in seguito alle novità introdotte, nel 2016, dal nuovo codice doganale unionale e dalla continua evoluzione della normativa e della prassi.



Il team di professionisti si occuperà in particolare delle seguenti tematiche: certificazioni AEO; ottenimento dello status di esportatore autorizzato; concessione delle garanzie globali; autorizzazione a operare presso luoghi approvati; attivazione e gestione depositi doganali; conti di debito differito; informazioni tariffarie vincolanti; regimi doganali speciali. Lo “Studio Laghezza” è frutto di un processo di diversificazione e di rafforzamento del Gruppo Laghezza in differenti settori della logistica, confermando un forte radicamento nel campo dei servizi doganali, attraverso oggi una nuova formula di consulenza in grado di adattarsi alle esigenze e alla domanda del mercato di riferimento.