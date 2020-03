Mutui, scoperti di conto e liquidità, come funziona in tempi di Covid19

La Spezia - Avete dubbi sulla sospensione delle rate dei mutui, dei leasing e dei finanziamenti? Alcuni provvedimenti inseriti nel decreto "Cura Italia", seppur non ancora sufficienti a rispondere alle esigenze delle imprese, vanno nella direzione auspicata da Confartigianato ai tavoli istituzionali.



Mutui, scoperti di conto, anticipi

Il decreto “Cura Italia” prevede:

a) lo scoperto di conto e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti in essere alla data del 29 febbraio 2020, o quelli in essere alla data di pubblicazione del decreto, non possono essere revocati, neanche in parte, fino al 30 settembre 2020;



b) il rimborso dei prestiti non rateali che scadono prima del 30 settembre 2020, è posticipato, senza alcuna formalità, al 30 settembre 2020, alle medesime condizioni;



c) il pagamento delle rate o dei canoni di leasing relativi ai mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, in scadenza prima del 30 settembre 2020, è sospeso sino al 30 settembre 2020. È facoltà delle imprese richiedere la sospensione del pagamento dell’intera rata o soltanto dei rimborsi in conto capitale.



Mutui alle imprese.

E' estesa l’applicazione della misura “Imprese in Ripresa 2.0” ai finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020 erogati in favore delle imprese danneggiate dall’emergenza epidemiologica Covid19. La banca può prevedere una sospensione della quota capitale fino a 12 mesi per finanziamenti ipotecari e chirografari, a seguito di richiesta da parte dell’interessato. Alcune banche prevedono periodi di sospensione più lunghi per alcuni

settori.



Mutuo sulla prima casa.

I titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa possono sospendere il pagamento delle rate (per 12-18 mesi a seconda dell'Istituto) in situazioni di temporanea difficoltà: perdita del lavoro subordinato; cessazione lavoro parasubordinato; cassa integrazione; morte, handicap o invalidità. La banca può effettuare una valutazione delle sofferenze preesistenti.



L'Ufficio Credito Confartigianato è a disposizione delle imprese per approfondimenti, valutazioni ed informazioni, chiama il Responsabile Marco Vignudelli, tel. 0187.286653 - cell. 348.3606726 - e-mail: finart@confartigianato.laspezia.it oppure Alessandro Rolla, tel. 0187.730938 - cell. 347.2348573 - e-mail: rolla@confartigianato.laspezia.it