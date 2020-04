Muscoli e ostriche a domicilio, l'iniziativa della Cooperativa

Un corriere refrigerato per non far mancare le bontà di Santa Teresa dalle tavole spezzine.

La Spezia - Le bontà dei muscolai spezzini a domicilio. La Cooperativa mitilicoltori spezzini ha infatti deciso di avviare un servizio di consegna a casa per far fronte alla situazione di emergenza sanitaria. Muscoli, ostriche, vongole e tartufi di mare pronti a essere recapitati alla porta a mezzo di un corriere refrigerato, con pagamento in contanti alla consegna, che avverrà nei giorni di lunedì, giovedì e venerdì. Consegna gratuita per i territori comunali della Spezia e di Sarzana. Prenotazioni al numero 0187970210 dalle 8.30 alle 12.30 nelle ventiquattr'ore precedenti la consegna. Intanto gli allevamenti (foto) in questi giorni godono di un'acqua tersa, quasi cristallina, frutto della decurtazione del traffico in mare in virtù dell'emergenza sanitaria.