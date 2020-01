Multe non pagate, Spezia è la peggior città del centro-Nord

La Spezia - La lotta all'evasione inciampa sulle multe: le città incassano solo il 37 per cento. A dirlo è il più autorevole quotidiano economico italiano, Il Sole 24 Ore, che ha stilato la classifica annuale relativa ai capoluoghi provinciali, isolando i dati del 2018, ultimi in assoluto ad essere messi a disposizione dalle banche dati del Ministero dell'Interno. Ebbene, secondo questa statistica, i capoluoghi hanno raccolto 605 milioni sui 1,6 miliardi esigibili, non proprio numeri di cui andare orgogliosi: ogni residente (neonati compresi) avrebbe dovuto pagare al proprio Comune 94 euro, ma in cassa ne sono arrivati soltanto 35. L'improba battaglia passa insomma anche dagli enti locali e dai comuni e il Governo cerca nuovi metodi per riscuotere ciò che è dovuto allo Stato, cioè a noi. Ma siccome non si è ancora capito se l'eventuale riforma della riscossione, che mira a semplificare le operazioni e a dare più poteri ai comuni, contempli anche le multe, è presto per dire di più. Di certo gran parte di quei soldi non arrivano nelle casse delle città: succede solo nel 37% dei casi su scala nazionale con indicatori molto diversi da regione a regione.



Peggio, decisamente peggio al centro-sud. A Catania, la peggiore della graduatoria, nel 2018 è stato riscosso il 5,3% delle sanzioni dell'anno. Seconda piazza quella di Brindisi (si arriva al 9,7%), terza Rieti (11%), poi Taranto (14,4%), Napoli e Potenza, a conferma che il meridione d'Italia è quello messo peggio. Scorrendo la classifica balza agli occhi una casella, quella che riguarda la città della Spezia, dodicesima assoluta in questa graduatoria da leggersi naturalmente in senso contrario: il capoluogo dell'estremo levante della Liguria è senza dubbio la peggiore città del Nord nel rapporto fra accertamenti e incassi nell'anno. Dei 3,436,240 accertamenti, 804.759 hanno portato in cassa i crediti esigibili, cioè soltanto il 23,4%: ogni spezzino in quell'anno avrebbe dovuto al proprio Comune 36,96 euro ma ne ha restitito soltanto 8,7 euro. Tra le grandi, le migliori sono Bologna e Milano, dove si viaggia intorno al 50% mentre in assoluto è la vicina città di Massa quella con il quoziente più favorevole: nella città ducale accertamenti quantificabili in 1.169.369, pagati 1.158.054, praticamente il 99% dei casi.