Morti bianche, Cna e Confartigianato contro il sistema dei subappalti

La Spezia - CNA La Spezia e Confartigianato La Spezia esprimono il più sentito cordoglio per la morte di Dragan Zekic, l’operaio di 56 anni nato in Croazia e residente a Treviso, che ha perso la vita al lavoro schiacciato da una pesantissima lastra di metallo e cemento. "Ci stringiamo attorno alla sua famiglia e ai suoi colleghi di lavoro - dicono in una nota- Non possiamo tacere di fronte a questa nuova morte sul lavoro e non riflettere su quanto accaduto. La nostra riflessione è nei confronti del meccanismo dei subappalti a cui più volte abbiamo richiamato la dovuta attenzione".



"Un sistema che con la logica del ribasso che naturalmente non tutela le piccole imprese e i lavoratori e costringe a turni di lavoro sempre più stringenti e spesso tempi di pagamento non sopportabili. Gli anni di crisi, inoltre, hanno comportato un mancato investimento nei confronti della manutenzione che è una garanzia di sicurezza. Ora alle soglie di una sospirata ripresa è necessario ripartire con il piede giusto e intervenire adeguatamente per prevenire queste terribili morti ed evitare incidenti".