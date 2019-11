Missione cinese per il gruppo Ferretti

La Spezia - Ferretti Group, leader nel mercato cinese per numero di imbarcazioni vendute, partecipa dal 5 al 10 novembre al China International Import Expo, dove esporrà l’imbarcazione “Model 195”, sviluppata appositamente per il mercato professionale asiatico dalla divisione FSD - Ferretti Security Division, dedicata al settore Sicurezza.

La fiera, giunta alla seconda edizione e promossa dal Ministero del Commercio cinese (MOFCOM) e dalla Municipalità di Shanghai, è la prima in Cina dedicata esclusivamente all’importazione di prodotti e servizi. Ospiterà le aziende straniere interessate a presentare i propri prodotti e servizi in Cina e intende fornire nuove occasioni di business a Paesi di tutto il mondo, rafforzando la cooperazione e favorendo lo sviluppo dell’economia globale.



Assoluta novità per il mercato cinese, “Model 195” è una imbarcazione professionale per missioni di salvataggio, ricerca e sorveglianza marittima. Con uno scafo in VTR rinforzata, è in grado di effettuare rapidi spostamenti - la velocità è di 50 nodi - e arrivare in tempo utile nelle aree d’interesse, con una importante autonomia di pattugliamento (500 NM). La Cina è uno dei Paesi in più rapido sviluppo nel settore navale, con ampie prospettive di mercato per Ferretti Group, il cui maggiore azionista è Weichai Group, primario gruppo industriale cinese, a livello internazionale. L’obiettivo di FSD in Cina è infatti quello di proporre imbarcazioni da pattugliamento per usi civili, barche sempre più specializzate e tecnologicamente all’avanguardia, utilizzate per operazioni di ricerca e soccorso, controllo del territorio e delle coste.



La Business Unit di Ferretti Group dedicata alla Sicurezza sta infatti portando avanti importanti investimenti in termini di progettazione e Ricerca & Sviluppo, con la realizzazione di imbarcazioni altamente performanti in termini di velocità, resistenza e governabilità, equipaggiate con soluzioni tecnologicamente avanzate. Sarà presente al China International Import Expo il top management del Gruppo: Chairman Tan Xuguang, il Presidente Xinyu Xu, il CEO Avv. Alberto Galassi. Per FSD-Ferretti Security Division parteciperanno il Direttore della divisione Giuliano Felten e Andrea Ameli, Direttore Operations.