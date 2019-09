Mirabello e Authority per avvocati: balla mezzo milione di euro

La Spezia - E' nuovamente guerra di carte bollate tra l'Autorità di sistema portuale e Itn, la società che ha in concessione le aree sulle quali sorge il Porto Mirabello. A sei anni dalla conclusione positiva della vertenza che era stata intentata da Via del Molo nei confronti della società che gestisce il porticciolo a causa del prolungato mancato pagamento dei canoni di concessione, gli avvocati ritornano ad affilare le penne. E questa volta a lanciare il guanto sono stati i legali di Itn.



Secondo la società, infatti, l'Adsp dovrebbe far fronte all'onere "di corrispondere il corrispettivo dovuto per ogni ormeggio sito sui pontili galleggianti, detenuto e anche se non occupato". Il quid risiede nelle differenti interpretazioni date ad alcuni passaggi del contratto di concessione che risale ormai a molti anni fa.

Itn chiede ai giudici che l'ente demaniale saldi due fatture dell'importo totale di 286.700 euro (oltre agli interessi) e che proceda al pagamento dei corrispettivi maturati da dicembre 2016 a dicembre 2018, pari a 213.805 euro. In totale si parla quindi di mezzo milione di euro.

Cifre che, ovviamente, l'Adsp non ritiene di dover versare, interpretando in maniera differente l'impegno preso a suo tempo di sostenere le spese di gestione dei pontili galleggianti che si trovano sul versante interno del porticciolo e che ospitano i posti barca della nautica sociale in quota all'Authority stessa. Una parte dei posti barca non sono mai stati assegnati, in attesa di concludere una volta per tutte la questione del trasferimento dei concessionari del Canaletto, e dunque anche i costi di gestione, secondo Via del Molo, non sarebbero da sostenere.



Per difendere la propria posizione l'Autorità di sistema portuale con un atto siglato dalla presidente Carla Roncallo ha deciso di avvalersi degli avvocati genovesi Alberto Torrazza, Bruno Fondacaro e Simona Ferrari dello studio legale Nctm.