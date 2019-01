Mille euro al mese dai cantieri scuola: come fare domanda

Una piccola guida.

La Spezia - L'articolo sui cantieri scuola lavoro (vedi QUI) è uscito da poco, ma sono già tanti i messaggi - tra mail e Facebook - che ci state scrivendo per avere delucidazioni. Questo a dimostrazione - qualora ce ne fosse bisogno - che la fame di lavoro non manca. In particolare, ci state chiedendo come si fa a fare domanda. Niente panico: vi spieghiamo tutto qua sotto. E l'immagine vi darà una mano.



Andate a questo link: https://provinciadellaspezia.trasparenza-valutazione-merito.it/



Poi cliccate, sulla sinistra, la voce Bandi di concorso. Un paio di secondi dopo, sulla destra, troverete la delibera relativa ai cantieri scuola lavoro, allegata alla quale ci sono 16 documenti (cerchiati in rosso nell'immagine) contrassegnati con una spunta. Cliccate l'icona relativa ai 16 documenti allegati. Così facendo, si aprirà una pagina che li elenca tutti e dal nome capirete cosa fa al caso vostro: domanda per l'Ato idrico, domanda per l'Ufficio economato e così via. Per scaricarli e poi eventualmente stamparli bisogna cliccare sull'iconcina a forma si foglio (contrassegnata con la spunta a V).



Ricordiamo che gli interessati dovranno far pervenire la domanda di candidatura, completa in ogni sua parte, debitamente sottoscritta e redatta utilizzando esclusivamente il modello disponibile nella sezione 'Amministrazione trasparente – Bandi di concorso' del sito della Provincia, entro le ore 12,30 del giorno 6 febbraio 2019. Le domande, dovranno essere spedite esclusivamente, pena la loro inammissibilità, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata a Centro per L’impiego della Spezia – Alfa Regione Liguria, Via Vittorio Veneto 2,La Spezia; oppure con modalità telematica, con invio di un messaggio di posta elettronica certificata ad oggetto: “Domanda di partecipazione all’avviso di selezione per Cantiere scuola e lavoro -” all’indirizzo di posta elettronica certificata di Alfa – Regione Liguria: lavoro.sp@pec.alfaliguria.it esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata rilasciato personalmente al candidato da un gestore di PEC. La domanda, che dovrà essere spedita entro il suddetto termine e che in ogni caso non potrà pervenire oltre la data del 6 febbraio prossimo.