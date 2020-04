Mille euro a operatori sanitari, sindacati: "No a discriminazioni"

La Spezia - “Accogliamo con soddisfazione la volontà manifestata dalla Regione Liguria di inserire fino a mille euro in più nella busta paga paga degli operatori sanitari che durante il periodo di emergenza sanitaria hanno contributo a salvare moltissime vite umane mettendo a rischio la propria e purtroppo in molti casi addirittura perdendola. Una proposta quella della Regione Liguria, che non deve lasciare indietro nessuno ma deve coinvolgere tutto coloro che operano in ambito sanitario, compresi i lavoratori dell'indotto. Auspichiamo che non venga messa in atto l'ennesima discriminazione nei confronti di questi lavoratori, che ad oggi non sono ancora stati sottoposti agli specifici test sierologici e tamponi, nonostante gli stessi operino a contatto con pazienti sospetti e contagiati”. Lo affermano in una nota unitaria le segreterie spezzine di Cgil, Uil e Confsal.



“Proprio nei giorni scorsi – continuano i sindacati – abbiamo sottoposto il problema all'attenzione del presidente Toti e dell'assessore Viale, senza ottenere adeguato riscontro. Così come deve restare di attualità la situazione delle 158 Oss di Coopservice, che in vista della scadenza della proroga dell'appalto deve necessariamente trovare una soluzione definitiva nell'ambito del comparto pubblico. Solo attraverso un'adeguata concertazione tra Regione Liguria e governo centrale ed una reale volontà politica a tutti i livelli istituzionali, si possono individuare tutte le possibili soluzioni legislative a tutela di questo personale che in tutti questi anni ha sopperito alle carenze di organico della pubblica amministrazione, dimostrando sempre grande professionalità in modo particolare nell'emergenza sanitaria in corso”.



“Rinnoviamo l'appello a Regione Liguria ad adoperarsi alla soluzione del problema e chiediamo da subito a tutti i parlamentari del nostro territorio pieno sostegno a questa causa. Siamo consapevoli che il percorso sia stato complicato dall'impugnativa della legge regionale da parte del governo centrale, ma siamo altresì convinti che in un momento emergenziale come l'attuale,si possano trovare le opportune soluzioni a tutela di chi si sta adoperando per salvare vite umane mettendo in gioco la propria”, concludono Cgil, Confsal e Uil.



LIEVE CALO DI TUTTI I DATI, MA I LUTTI NON SI FERMANO



DUE PAZIENTI COVID-19 DECEDUTI AL SANT'ANDREA



MATURITA', SARA' MAXI ORALE