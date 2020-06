Miglio blu, tra i ricordi di Perotti e l'augurio di Roncallo

La Spezia - "Ho iniziato a lavorare nella nautica a 23 anni a Viareggio, in Via Coppino. Era un’eccellenza della nautica quella via ma devo dire che oggi il Miglio Blu della Spezia supera quel record. Quindi bravi tutti”. Parola dell'Ad di San Lorenzo, cavalier Perotti, intervenuto oggi pomeriggio alla firma del protocollo per il Miglio Blu. “Noi le realtà della nautica le vediamo raramente – ha affermato Carla Roncallo, presidente dell'Autorità di sistema portuale -, lavorano alacremente al di là del muro e generalmente ci si interfaccia nel caso in cui vogliamo aumentare le superfici di lavoro. Ecco, io penso che il Miglio blu sia un progetto azzeccato, mi auguro si riesca a realizzare in tempi brevi”. E l'assessore Giampedrone ha sottolineato: “La paternità dell'idea del Miglio Blu è del Comune, la Regione – la cui 'maglia' porto con orgoglio - la sostiene. Ricordo la decisione condivisa col presidente Toti di aprire in anticipo i cantieri della nautica nella nostra regione”.