Miglio blu presentato al Blue economy summit

La Spezia - Una pista ciclabile lunga un miglio (marino) e una serie di interventi infrastrutturali per valorizzare il quartiere del distretto della nautica spezzino e le sue eccellenze. Lo ha presentato al Blue Economy Summit 2020 Monica Fiorini, responsabile Comunicazione, Promozione e Marketing, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale.

Il progetto varato nei giorni scorsi in accordo tra Regione, Comune della Spezia, cantieri navali, Autorità di sistema e distretto tecnologico, prevede una risistemazione dell'area e la creazione del Miglio Blu, un percorso ciclabile e pedonale che renda vivo il Nautical District della città. Al primo posto in Italia per occupati nel settore cantieristico - con 1622 addetti - La Spezia prevede incrementi occupazionali già dal prossimo anno e può contare su oltre 100 pmi collegate direttamente alla filiera navale. "La Spezia, come tutta la Liguria, ha fame di territorio, tutti i cantieri vorrebbero aumentare spazio e molti ambiscono ad entrare nell'Arsenale - spiega Fiorini - il nostro impegno è quello di fornire la nostra disponibilità per ampliamenti a mare, nuovi banchinamenti, riqualificazione di spazi e tutto il supporto possibile". #BES2020