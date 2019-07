Miglio Blu, un brand per valorizzare il distretto nautico spezzino

La Spezia - La Spezia vuole conquistare con sempre maggiore impegno il titolo di capitale mondiale della nautica. E presto lo rivendicherà con la realizzazione del progetto del Miglio Blu, che darà vita al nuovo distretto della nautica.



In poco più di un miglio marino, in un’area compresa tra il Molo Pagliari e Muggiano sono concentrate le maggiori eccellenze della nautica mondiali. In questa zona producono yacht e mega yacht i più prestigiosi brand della cantieristica da diporto: Cantieri Sanlorenzo Yacht, Cantieri Riva – Ferretti Group, Cantieri Baglietto – Baglietto Yachts, Fincantieri, Perini Navi, Cantieri Navali La Spezia e Navale Michelini. Quattro dei primi cinque cantieri italiani che costruiscono imbarcazioni superiori ai 24 metri di lunghezza operano sul territorio spezzino e di questi due sono classificati nelle prime tre posizioni mondiali di settore (1° Azimut-Benetti 2° Ferretti Group 3° Sanlorenzo - Fonte: Boat International Media –Top 20buildersa by length 2018. Seguono poi in 15° posizione i Cantieri Baglietto).

Lungo questo stesso miglio hanno sede importanti enti di ricerca internazionali quali la Nato con il Cmre e il Centro di supporto e sperimentazione navale della Marina Militare e Porto Lotti, approdo capace di fornire tutti i servizi necessari ai diportisti.



Un patrimonio inestimabile che grazie al progetto “Miglio Blu”, ideato e fortemente voluto dall’amministrazione guidata dal sindaco Pierluigi Peracchini e dal governatore della Liguria Giovanni Toti, sarà valorizzato sia da un punto di vista dell’immagine, rendendo questo tratto di strada immediatamente identificabile, sia logistico organizzando gli spazi in modo tale che prenda vita un vero e proprio distretto della nautica in grado di rispondere a tutte le esigenze legate a questo mondo. Dalla costruzione di barche alla vendita di accessori, ai servizi di assistenza rimessaggio e refit all’accoglienza e al ristoro. Un progetto che si potrà realizzare grazie alla Regione Liguria, che ha già stanziato 1,2 milioni di euro, e al supporto dei costruttori senza il quale ovviamente non avrebbe potuto essere realizzato.



Hanno presentato il progetto, all’interno dei cantieri Baglietto in Viale San Bartolomeo alla Spezia, il sindaco della Spezia Peracchini e il presidente della Regione Liguria Toti. Con loro l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone, l’assessore allo Sviluppo economico del Comune Genziana Giacomelli, il presidente di Promostudi Ugo Salerno, il segretario generale dell’Autorità di sistema portuale Francesco Di Sarcina, Michele Gavino CEO Baglietto, Massimo Perotti Presidente e AD Sanlorenzo, Lamberto Tacoli Presidente e CEO Perini Navi, Alessandro Pelosini Vice President Public Affair Fincantieri, Matteo Cecada COO Ferretti Group, Andrea Lotti AD Porto Lotti e l’architetto Andrea Becconcini, sviluppatore del progetto



Una progettazione e realizzazione condivisa di interventi, quindi, volti alla caratterizzazione della tratta stradale, ricompresa tra la nuova Darsena di Fossamastra e il confine con il Comune di Lerici, che riguarderà l’ideazione del logo “Miglio Blu” e la realizzazione di interventi di valorizzazione del percorso e la creazione di una segnaletica ad hoc. Nascerà quindi una striscia di asfalto blu, che sarà pedonale e ciclabile. L’ingresso di ogni cantiere sarà riprogettato secondo un family feeling capace di trasferire un’immagine d’insieme, che faccia percepire l’appartenenza al Miglio Blu. Sarà poi posizionata un’apposita segnaletica fatta di totem in cui sarà presente il tracciato del Miglio Blu, pannelli in plexiglass all’ingresso di ciascun cantiere navale con il logo e il nome del cantiere ed infine una decorazione blu lungo tutto il muro perimetrale che costeggia i cantieri.



Infine una particolare attenzione sarà dedicata all’area di Ruffino dove nascerà il Terminal Miglio Blu pensato come luogo di attracco e partenza per un eventuale traghetto ad uso turistico. Sarà poi allestita un’area ristoro con bar, ristorante e una zona espositiva di fotografie che racconteranno al storia di questa porzione di costa e l’evoluzione della cantieristica navale. In ultimo sarà installato il display “Miglio Blu” dove saranno proiettati video delle barche in costruzione al momento nei cantieri navali.

Nuove strade, nuovi marciapiedi, nuova segnaletica per indicare i cantieri e un colore di fondo. Il blu, che individuerà l’area anche dall’alto e la renderà visibile da Google Earth.



A fare gli onori di casa è stato Gavino: "Questa iniziativa è partita da poco e si è sviluppata velocemente. Siamo felici di questa occasione che dimostra l'aattenzione nei confronti del nostro lavoro".

"In questo miglio c'è un pezzo dell'eccellenza industriale del nostro Paese - ha dichiarato il presidente Toti -. La nautica da diporto con la Liguria ha un rapporto quasi simbiotico, dal Salone Nautico ai cantieri che ospita nello spezzino. Ha una storia antica ma in questi ultimi anni, dopo un periodo di brutte politiche e di andamento commerciale non buono, è tornata a crescere, e a due cifre. Dà molta soddisfazione ospitarla in uno dei nostri porti e delle nostre realtà che più sta crescendo. È un'industria che tiene insieme molti aspetti, la ricerca, il design, il turismo ed è perfettamente integrata alle nostre marine. Il miglio blu mette in filiera il pubblico e il privato e, identificando questo pezzo di città come un distretto industriale e tecnologico, lo caratterizza con opere di architetture e servizi per queste imprese, costruendo allo stesso tempo qualcosa di bello, che rende più vivibile e gradevole questo quartiere, come la pista ciclabile".

"Vogliamo valorizzare questa eccellenza mondiale che abbiamo la fortuna di ospitare e per questo crediamo sia utile identificarla con un suo brand. Si tratta di un settore in grado di dare grandi risposte in termini occupazionali, se c'è un adeguato investimento in formazione. Ed è quello che stiamo facendo insieme alla Regione. Nel Mediterraneo ci sono oltre 2.000 megayacht e ognuno di questi ha bisogno dei servizi propri del refitting. Oltre alla costruzioni di nuovi scafi dobbiamo capire l'importanza di questa tipologia di lavoro, così come è importante il collegamento con il Polo universitario che forma le eccellenze che servono per competere a tutti i livelli", ha aggiunto il sindaco Peracchini.

“Abbiamo pienamente condiviso, attraverso lo stanziamento di 1 milione 175 mila euro derivanti dal Fondo strategico infrastrutture regionale - ha detto l'assessore Giampedrone - l’idea progettuale del sindaco Peracchini presentata oggi nei cantieri Baglietto, che traguarda alla riqualificazione e alla completa valorizzazione dell’intero asse stradale, da Molo Pagliari proseguendo su Viale San Bartolomeo fino al confine con il comune di Lerici, evidenziando, con un percorso dedicato, la grande importanza che la cantieristica nautica di fama mondiale, collocata proprio in quei luoghi, riveste per la città e la provincia tutta. Questa serie di grandi marchi della nautica di lusso, uno in fila all’altro, rappresentano un unicum nel Paese e in Europa che merita ampiamente questa valorizzazione che abbiamo deciso di sostenere economicamente con il nostro fondo strategico. A questo si deve aggiungere il grande sforzo progettuale portato avanti fino ad ora dalle aziende stesse che hanno contribuito, grazie ad investimenti mirati e a una valorizzazione architettonica dei loro edifici e capannoni, a caratterizzare ulteriormente quel tratto di strada a cui si vuole dedicare il progetto del Miglio Blu".

"Con questa iniziativa - ha proseguito l'assessore Giacomelli - diamo una risposta alle esigenze delle aziende della nautica che erano emerse nel corso del focus sul settore che abbiamo fatto non appena ci siamo insediati. Erano emersi tre fattori fondamentali: quello delle infrastrutture, quello della formazione e la creazione di un sistema nautico più nazionale e internazionale. Il Miglio Blu e il lavoro che stiamo facendo con la Regione in fatto di formazione rispondono a queste esigenze".

"La nautica ha attraversato una crisi profonda e dolorosa dopo il 2009, ma le aziende che ne sono uscite sono quelle più solide, quelle che danno importanza alla gestione, al progetto e alla tecnologia", ha rilevato il presidente Salerno di fronte ai rappresentanti dei marchi più importanti del comparto.

Soddisfatto anche il segretario dell'Adsp Di Sarcina: "Un porto come questo ha bisogno della città, e la città ha bisogno del porto. Con il sindaco e il governatore abbiamo costruito percorso di importanti opere e una di queste è il Miglio Blu".



Pilastri fondamentali del progetto sono la formazione e l’Università che insieme al Distretto ligure delle tecnologie marine e agli insediamenti produttivi presenti potranno dare una risposta in termini di occupazione.



“Per lo spezzino e per la vitalità dimostrata dal territorio nel confrontarsi con un tavolo mirato sulla formazione destinata all’occupazione, attivato dall’assessorato alla Formazione del Comune di La Spezia con le parti sociali, parti datoriali, enti di formazione professionale e con una forte risposta da parte delle imprese, insieme alla supervisione di Regione Liguria, siamo riusciti a individuare le reali esigenze che la zona avrà da qui ai prossimi anni - ha commentato Ilaria Cavo, assessore all’Istruzione e alla Formazione di Regione Liguria -. Con dati certi e numeri chiari delle esigenze di formazione professionale, abbiamo ottenuto un’emanazione inedita e nuova di un piano di formazione professionale che non è settoriale, ma diventa territoriale. All’interno di questo piano abbiamo recepito tutte le esigenze che arrivano dal comparto della cantieristica e della nautica, per la formazione delle figure professionali che sono oggi fondamentali: hostess/steward del diporto, service manager del diporto, marinaio di porto addetto ai servizi logistici, verniciatore industriale e verniciatore nautico. Sosteniamo anche l'Its di Spezia che forma figure professionali per il settore della cantieristica. Questo, ovviamente, è totalmente in linea con l’azione di questa giunta che ha voluto legare la formazione all’occupazione e risponde in maniera diretta a un territorio che ha saputo esprimersi in maniera chiara. L’augurio è che anche altri territori regionali possano esprimere le loro esigenze in maniera così chiara in modo da poter ottenere le stesse risposte chiare e precise che sono state fornite allo spezzino”.



Obiettivo di medio periodo è quello di potenziare le sinergie tra le imprese nautiche ed il Polo Universitario anche attraverso la partecipazione delle aziende, così come già avvenuto per il Cantiere Sanlorenzo, alle attività di Promostudi.

A partire poi dal nuovo anno accademico 2019/2020, saranno avviati nuovi dottorati di ricerca specifici per il settore della nautica potendo finalmente contare su nuovi spazi per la ricerca nei laboratori all’interno dell’Arsenale Militare in fase di allestimento. Sarà potenziata la formazione universitaria, oltre che con l’inaugurazione della nuova sede, anche attraverso l’attivazione di master specifici. Dall’indagine sui fabbisogni formativi delle imprese nautiche del territorio realizzata dal Comune della Spezia è emersa infatti necessità di formare figure professionali specifiche legate al settore della nautica



La vocazione nautica della città è cresciuta anche grazie ad un impegno straordinario sulla conoscenza, mediante investimenti di fondi pubblici nel Polo Universitario Marconi e nel Distretto Ligure delle Tecnologie Marine.

Con questo scopo il Comune della Spezia partecipa insieme a Promostudi, Università di Genova, Cssn e Dltm ad un tavolo finalizzato ad individuare progetti di ricerca complementari ed integrati con le specifiche esigenze delle imprese del territorio

In un unico territorio, dunque, sono presenti tutti gli elementi per fare un vero salto di qualità con la creazione di un distretto nautico, nella parte orientale del golfo della Spezia capace di integrare e valorizzare l’offerta presente sul territorio e confermare La Spezia quale capitale mondiale della nautica