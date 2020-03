Mezzo milione per le famiglie del capoluogo in difficoltà

La Spezia - Ammonta a oltre un milione e duecentomila euro la somma che arriverà nella provincia spezzina per sostenere le famiglie con i buoni spesa.

Nella giornata di sabato 28 marzo, infatti, il governo, attraverso un Dpcm, ha disposto il trasferimento di 4,3 miliardi di euro ai Comuni anticipando il Fondo di solidarietà comunale. Contestualmente è stata emanata l’ordinanza 658 della Protezione civile (clicca qui) con cui si aggiungono altri 400 milioni che saranno destinati, in particolare, ad aiutare quei cittadini che in questi giorni sono in particolare emergenza.



Ed è proprio da questa seconda tranche di finanziamenti che pioveranno sui Comuni spezzini un milione e 216mila euro (1.216.774,21 euro, per la precisione) affinché siano resi disponibili per le famiglie che stanno attraversando maggiori difficoltà nell'affrontare l'emergenza Covid-19.

Nello specifico al Comune capoluogo giungeranno 494.259,52 euro, mentre a Sarzana ne arriveranno 118.004,33 euro, ad Arcola 64.740,58 euro, a Santo Stefano 57.261,32 euro, a Lerici 53.296,62, a Castelnuovo Magra 53.612,08 e a Luni 51.274,92. E poi via via tutti gli altri Comuni della provincia a scendere, sino ai 3.089,96 euro che arriveranno nelle casse del municipio di Carrodano, il meno popoloso della provincia.



Le risorse vengono assegnate in base a una serie di criteri. Una quota pari al 80% del totale, per complessivi euro 320 milioni, è ripartita in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune, con un minimo previsto di 600 euro. Una quota pari al restante 20% è ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione. I valori reddituali comunali sono quelli relativi all'anno d'imposta 2017.

Al fine di tenere conto del più lungo periodo di attivazione delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, viene raddoppiato il contributo assegnato ai comuni del Lodigiano e quello di Vo' Euganeo di cui all'allegato 1 del presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020.



Saranno le amministrazioni comunali a decidere chi e come potrà richiedere i buoni pasto finanziati dal governo. Probabile che verranno scelti criteri d’accesso basati sull’Isee familiare o personale.

Secondo una stima Coldiretti, le persone indigenti a rischio fame nel nostro Paese sono circa 2,7 milioni: se il supporto fosse rivolto solo a loro, si tratterebbe di un buono di circa 150 euro a testa.