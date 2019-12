Metti un CV sotto l’albero, l'idea è di una spezzina

La Spezia - Atteso, temuto, originale, tecnologico, divertente, classico, sorprendente: è il regalo di Natale. Un gesto d’amore, di stima o di amicizia, a seconda dei casi, che si traduce quasi sempre in un acquisto di prodotti o esperienze in grado di generare approvazione nel momento clou dell’apertura dei doni. Quante e quali idee regalo, però, possono essere considerati davvero utili per chi è impegnato nella ricerca di un lavoro? Gli ultimi dati Istat raccontano di un tasso di disoccupazione al 9,9% e di quello di inattività al 34,3%: e le persone in cerca di occupazione sono in aumento del 3%.

E allora, perché non considerare anche un nuovo CV tra i doni da mettere sotto l’albero? L’idea è di CV Start, realtà consulenziale innovativa al servizio di chi cerca lavoro per la prima volta, a chi è costretto a farlo dopo un periodo di inattività o dopo una lunga militanza nella stessa azienda, diventata un punto di riferimento nell’ambito dei servizi di personal jobbing a livello nazionale. "L’idea nasce dalla volontà di contribuire concretamente al miglioramento degli strumenti di candidatura - a partire dal curriculum vitae - di stagisti, neoassunti, neolaureati e disoccupati proprio in un momento delicato come quello delle feste di fine anno, momento che può essere trasformato in opportunità per chi è disponibile ad investire sul proprio futuro o su quello dei propri cari" - racconta Silvia Natale, spezzina e fondatrice di CV Start. Laureata in Giurisprudenza, con dieci anni di esperienza come recruiter nell’ambito della ricerca e selezione del personale, Silvia, grazie alla sua idea imprenditoriale, è stata capace di intercettare fin da subito un bisogno reale ed importante, non solo in Italia.