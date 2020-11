Metatrader 4: come funziona?

La Spezia - MetaTrader 4 (e la sua versione più avanzata MetaTrader 5) sono piattaforme di trading online molto conosciute,adatte a trader sia di livello più basso che a trader più esperti, che permettono di investire sul Forex, CFD e mercati futures.



Le funzioni di queste piattaforme sono tantissime e offrono molti strumenti differenti per poter operare nel mondo del trading online al meglio (ad esempio installare script su MetaTader). Inoltre si basa su sistemi di scambio flessibili, strumenti avanzati per l’analisi tecnica, segnali di trading, ecc.



Come funziona MetaTrader

Con la piattaforma di MetaTrader è possibile effettuare trading a ciclo completo, in cui sono inclusi back office e terminal front-end. Possiamo analizzare queste due componenti nei loo particolari.



Per quanto riguarda il back office, abbiamo allora il metaTrader 4 server, che è praticamente il cuore del sistema. Qui avvengono tutte le elaborazioni delle transazioni commerciali e vengono immagazzinati i dati.



Poi abbiamo il MetaTrader 4 Manager, che permette di elaborare le transazioni commerciali e gestire i conti. MetaTrader 4 Administrator che va a gestire l’amministrazione del server remoto, il set up degli strumenti finanziari, le banche dati, ecc. Infine abbiamo il MetaTrader Data center, che è costituito da un server proxy che permette di garantire una maggiore sicurezza.



Per quanto riguarda invece il front-end abbiamo il Metatrader 4 Client Terminal, che è uno strumento messo a disposizione dei trader per permettere loro di fare analisi tecniche, transazioni commerciali, e operare con Expert Advisor. C'è inoltre il MetaTrader 4 terminali mobili che permettono di accedere alle analisi tecniche e ad altri strumenti sia da smartphone che da pc.



Tramite MetaTrader è possibile avere il controllo del proprio account trading, eseguendo le operazioni velocemente. È inoltre possibile:

- mantenere le proprie posizioni offset

- utilizzare strumenti tecnici e consultare grafici dettagliati

- eseguire ordini in differenziata

- possibilità di gestire le strategie di trading e personalizzare il proprio account demo



Fare trading con MetaTrader

Per impostare gli ordini con MetaTrader è possibile scegliere diverse modalità, ad esempio si può operare con il Market Watch, vale a dire un vero e proprio click trading. Si possono scegliere gli ordini tramite i tasti di scelta rapida o addirittura direttamente dai grafici.



L’esecuzione delle negoziazioni può avvenire in maniera istantanea, in modalità di richiesta o di mercato, e queste tre modalità sono intercambiabili tra di loro in ogni situazione di trading. Ad esempio, se si imposta la propria strategia di trading sull’entrata sul mercato ad un determinato prezzo, quando questo apparirà il commercio potrà essere eseguito.



Se invece si imposta la propria strategia impostando la propria entrata in un determinato momento del mercato a prescindere dal prezzo, si dovrà scegliere la modalità esecuzione di mercato.



Altri strumenti messi a disposizione da MetaTrader sono invece il Take Profit e lo Stop Loss. Il primo permette di bloccare i propri profitti ad una determinata somma e non proseguire oltre con gli investimenti. Lo Stop Loss invece permette di bloccare le perdite ad una determinata cifra al di sotto della quale non è possibile più scendere. Questi due strumenti possono essere utilizzati anche in combinazione.



Analisi tecnica con MetaTrader 4

MetaTrader permette di effettuare una analisi tecnica con più di 30 indicatori predefiniti, 2000 indicatori personalizzabili che permettono di studiare approfonditamente i grafici e l’andamento del mercato. In tal modo sarà possibile prevedere l’andamento dei prezzi, le tendenze, ecc.



Utilizzando tutti questi strumenti è possibile fare trading in modo corretto sia che si parta da un livello basso e si sia dunque alle primissime armi, sia che ci si trovi ad un livello già più alto di esperienza. L’importante è saper sviluppare una strategia accurata prima di cominciare a fare trading online, e di non lanciarsi in scelte impulsive e irresponsabili. In tal caso i rischi si moltiplicano e la probabilità di perdite anche piuttosto alte dei propri risparmi diventa molto più considerevole, pur utilizzando piattaforme valenti.