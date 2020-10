Metalmeccanici, è sciopero: "Ci definiscono essenziali ma negano trattativa"

La Spezia - I metalmeccanici sono pronti allo sciopero. Lo annunciano le segreterie provinciali di Fim, Fiom e Uilm proclamando la mobilitazione per venerdì 30 ottobre. Braccia incrociate per le ultime due ore di ogni turno lavorativo. "Dopo ben 13 incontri Federmeccanica-Assistal hanno interrotto la trattativa per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale, rifiutando qualsiasi adeguamento salariale se non legato al dato IPCA a consuntivo. Contro chi prima ci definisce essenziali ma poi ci nega la trattativa! Contro chi vuole un rinnovo del contratto a costo zero!

Contro chi chiede i soldi allo stato ma poi li nega ai lavoratori! Contro tutto questo difendiamo il nostro Contratto nazionale da chi ancora una volta cerca di cancellarlo", si legge nella comunicazione diffusa a livello nazionale.