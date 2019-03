Metalmeccanica industriale e navale: domani giornata di reclutamento

Appuntamento giovedì 28 marzo al Centro per l'impiego della Spezia.

La Spezia - Il Centro per l’impiego della Spezia insieme a Manpower organizza per domani 28 Marzo dalle ore 14:00 alle ore 17:00 una giornata di reclutamento, per operatori tecnici specializzati con consolidata esperienza nei settori industriale e navale. I candidati potranno sostenere direttamente i colloqui di selezione presso il Centro per l’Impiego sulla base dei profili professionali ricercati. Più sotto i dettagli dell’iniziativa con i profili ricercati.



RECRUITMENT DAY



SETTORE METALMECCANICO INDUSTRIALE E NAVALE



28 Marzo 2019 ore 14:00 – 17:00



presso Centro per l'impiego della Spezia



Via XXIV Maggio 22- La Spezia



La filiale Manpower La Spezia, in collaborazione con il Centro per l'Impiego della Spezia, organizza una giornata di reclutamento, presso il Centro per l'impiego della Spezia, per operatori tecnici specializzati con consolidata esperienza nei settori metalmeccanico industriale e navale.



Profili ricercati:



- Elettricisti navali

- Impiantisti industriali

- Manutentori meccanici

- Periti meccanici

- Periti elettrotecnici

- Macchinisti CNC (tornitori, fresatori)

- Autisti mezzi movimentazione terra con patenti

- Carpentieri metallici

- Tubisti e saldatori navali



Si richiede un'esperienza pregressa minima di 2 anni nel ruolo



Per la partecipazione al Recruitment day è possibile:



1. candidarsi alle offerte sul portale: www.formazionelavoro.regione.liguria.it (Rif: annuncio 22102)



2. accedere e registrarsi al seguente link di Manpower: https://bit.ly/2TTzCMr



3. Presentarsi col proprio curriculum vitae e registrarsi il giorno stesso alle ore 14.00 presso il Centro per l’impiego della Spezia



Info:



Centro per l’Impiego della Spezia

Via XXIV Maggio 22 – 19124 La Spezia

laspezia@cpi.alfaliguria.it



MANPOWER – La Spezia

Piazza Kennedy 27, La Spezia

Tel. 0187 777928