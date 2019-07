Metà imprese low tech, ma sul medio alto livello Spezia è come Milano

La Spezia - La metà delle imprese della provincia della Spezia – per la precisione il 50.5 per cento - ha un basso livello di tecnologia. Lo racconta uno studio di respiro nazionale diffuso dalla Camera di commercio di Milano, Lodi e Monza Brianza illustrato dal Sole24Ore. Un'indagine che vede il capoluogo lombardo far la parte del leone sia come numeri assoluti (600 imprese ad alta tecnologia) sia a livello percentuale (6.3 per cento) di imprese ad alta tecnologia sul territorio provinciale meneghino). Quattro in tutto i livelli tecnologici considerati: alto, medio alto, medio basso e basso. Non spaventi innanzitutto la metà della torta spezzina all'insegna del low tech: non c'è provincia italiana in cui il livello di bassa tecnologia non sia fortemente preponderante. Quella con il livello più basso in questo senso in tutta Italia è la provincia di Massa Carrara, con il 40.2 per cento di aziende a bassa tecnologia.



Lo Spezzino si dimostra ben solido per quanto riguarda il livello tecnologico medio alto delle imprese: 20 per cento, una su cinque, esattamente come all'ombra della Madonnina e dietro soltanto a Gorizia, oltre il 23 per cento, e Bologna, oltre il 21. È poi del 2.8 per cento la percentuale di imprese spezzine ad alta tecnologia: un valore non esaltante comunque in linea con il panorama nazionale, dove il podio è occupato dalla menzionata Milano seguita dalle province di Roma (4.6 per cento) e Bologna (4.5). Genova fa registrare il 4.1 per cento. Quindi per la provincia del levante ligure la percentuale complessiva di imprese ad alto e medio alto livello tecnologico è del 22.8 per cento, un po' meno di un'impresa su quattro. Completa il quadro il 26.7 per cento di realtà a livello tecnologico medio basso. E se Massa Carrara, come detto, è la contea con la più bassa percentuale di low tech, è anche la più robusta per quanto riguarda proprio il livello medio basso (oltre il 43 per cento), quindi con una percentuale superiore all'83 per cento di imprese apuane con livello tech sotto la cintura.



Livello tecnologico delle imprese alla Spezia e provincia



Basso 50.5 per cento

Medio basso 26.7 per cento

Medio alto 20 per cento

Alto 2.8 per cento