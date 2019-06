Mercoledì vertici Enel, sindacati e politica a confronto

La Spezia - Prosegue lo scambio a distanza tra i sindacati spezzini e la politica locale sul tema del futuro della centrale Enel e dell'area di Vallegrande.

Ieri la minoranza consiliare ha presentato le iniziative per la mobilitazione della popolazione e dell'intero arco politico per manifestare la propria contrarietà a ogni possibile permanenza di centrali a combustibili fossili (come il gas). Oggi le sigle hanno presentato ufficialmente il convegno di mercoledì prossimo “Il futuro nelle rinnovabili, fuori dal carbone, dentro l’innovazione tecnologica”, al quale prenderanno parte i vertici di Enel, compreso l'amministratore delegato Carlo Tamburi, il presidente della Regione, Giovanni Toti, e il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini.



"Il convegno vuole essere un modo per spiegare alla città le motivazioni per cui questa soluzione può essere utile. Sì può cambiare radicalmente l'uso dell'area mantenendola industriale, anche con la permanenza di Enel con la produzione a turbogas - ha ribadito Mario Ghini, segretario regionale Uil -, investendo in energie rinnovabili e creando una maggiore occupazione. Non deve essere uno scontro tra modelli: siamo convinti anche noi dello stop carbone, ma non per forza dobbiamo mandare via Enel. Ricordiamo che in Italia le aree abbandonate restano tali per molti anni. Invece La Spezia può aspirare a essere in futuro un centro nevralgico di traffici e attività produttive".

Le sigle sottolineano come dei 68 ettari di proprietà del colosso dell'energia, solamente una superficie di 5 o 6 verrebbe occupato dalla nuova centrale, il resto potrebbe comunque essere convertito utilizzando il modello Futur-e. Anche perché a oggi non c'è nessun investitore alle viste.

"La nostra proposta è collegare all'impianto a turbogas le attività già presenti nel piano industriale di Enel in fatto di rinnovabili e mobilità elettrica. A Savona è stato chiuso il gruppo a carbone, ma è rimasto in funzione quello a turbogas, trovando comunque l'accordo con il gruppo Vernazza autogru che stanzierà nell'area liberata un centro logistico e formativo in cui saranno occupate centinaia di persone. Non dimentichiamo - ha ricordato Paolo Musetti, di Filctem Cgil - che alla Spezia il carbone è autorizzato sino a 2029 e che è stata Enel a decidere in autonomia di interromperne la combustione. Il gas ha emissioni fortemente inferiori ed è sbagliato dire chi è per ambiente e chi no. È un tema più complesso: questo scenario anticipa la cessazione del carbone. Siamo tutti dalla stessa parte del tavolo, senza etichette. Mi ha sorpreso l'intervento degli ex sindaci: mi domando come mai, visto quello che hanno scritto, una città che ha perso 30mila abitanti abbia incrementato così tanto i livelli abitativi nei pressi della centrale. Noi siamo aperti a discutere, ma la politica invece di dire che tutto si inserisce nel piano energetico nazionale preferisce lo scontro in ambito provinciale. Gli ambientalisti hanno una posizione più ragionevole, forse proprio perché in realtà si parla di una prospettiva di reale miglioramento".

Per la Cisl era presente il segretario provinciale Antonio Carro: "Bisogna capire bene il nuovo paradigma energetico e cosa si può fare in questa area. Per questo abbiamo aperto un tavolo con la Regione per la riconversione in cui abbiamo registrato l'apertura alla realizzazione di uno studio epidemiologico da parte dell'assessore alla Sanità, Sonia Viale. Per un caso del destino mercoledì 26 giugno, giorno del convegno, sarà la prima Giornata mondiale del sindacato per l'ambiente, a dimostrazione del fatto che siamo sensibili a questo tema. Purtroppo dall'altra parte osserviamo la strumentalità di chi ha governato sino a ieri. Senza dati a suffragio delle proprie tesi, peraltro. Trattiamo la questione in termini scientifici".

"Difendiamo il lavoro, non vogliamo che Vallegrande si trasformi in un deserto", si è inserito Salvatore Balestrino, segretario regionale Uiltec.

Per Lara Ghiglione, segretaria provinciale della Cgil, la proposta dei sindacati di un coinvolgimento diretto di Enel "può parlare a un territorio che non sa cosa farà tra 5/10 anni. Serve pensare alla formazione di professionalità elevate e perché in questo Enel non può essere un player o un facilitatore? Da qualche tempo si parla del fatto che le crociere inquinano. Perché non coinvolgere quell'area trasformandola in un punto di studio di questi temi?".

Altri sindacalisti fanno notare che la centrale è ferma da febbraio, ma l'inquinamento, a causa del traffico veicolare, delle caldaie e delle navi, è rimasto pressoché uguale. E ancora: "Una nave allacciata alla linea elettrica della banchina consuma 15 megawatt. Senza un impianto nelle vicinanze si dipende esclusivamente dalla linea e non è detto che ci sia la necessaria potenza, diverso è se si può contare su una centrale".

I rappresentanti del mondo sindacale non ci stanno a essere additati come aziendalisti. "Troppo spezzo il nostro settore, quello elettrico, è visto in termini di consenso. Ma nessun politico ha mai spiegato come funziona. Per arrivare alla produzione da sole rinnovabili bisogna prima investire su reti e stabilità. Ed è quello che si propone di fare con un gruppo a turbogas che avrà 1.000/1.500 ore di servizio all'anno. L'energia elettrica non è un miracolo. O il sistema è garantito oppure la fornitura può esser staccata".

Altro tema: "I nostri politici vogliono salvare il lavoro? Dicano come, visto che in cinque anni questa provincia ha perso 3.000 occupati. Parlano di suggestioni, ma non hanno investitori possibili da proporre".

Resta lapalissiano per tutti che Enel deve fare la bonifica dell'area, a prescindere da qualsiasi permanenza e in considerazione delle future destinazioni d'uso. "Lo ha anche detto pubblicamente: ci vorranno tre anni di tempo. E' molto importante che la politica non aumenti la contrapposizione tra impianti e territori, ma che lavori per trovare le modalità più moderne e sostenibili per rispondere alle esigenze dei territori, anche con il coinvolgimento dei gruppi che si trovano alle spalle degli impianti stessi. Altrove viene fatto ordinariamente, qua sembra proprio che non ci si riesca. Si potrebbe coinvolgere maggiormente Enel nella nascita di una vera smart city, per il cold ironing, per la mobilità... Ci aspettavamo qualcosa di diverso, da parte dell'azienda e da parte della politica spezzina: a Enel chiediamo di essere più dialogante con la comunità e le istituzioni, mentre alla politica chiediamo di cercare di sfruttare meglio questa opportunità".





Il programma del convegno e il "manifesto" dei sindacati



Convegno pubblico. Auditorium dell'Autorità Portuale di La Spezia (Via del Molo, 1)



Mercoledì 26 giugno 2019, dalle 9.30 alle 13.00



“Il futuro nelle rinnovabili, fuori dal carbone, dentro l’innovazione tecnologica”

a cura di FILCTEM CGIL – FLAEI CISL – UILTEC UIL, CGIL, CISL e UIL della Spezia e Liguria



"La Spezia diventi modello nazionale della riconversione di un territorio, un modello costruito sulla transizione energetica ed ambientale, una rara opportunità di strategia industriale, valorizzazione sociale, sviluppo occupazionale e miglioramento del bilancio ambientale.”



PROGRAMMA



Apertura convegno



Intervengono:

Angelo Colombini Segretario nazionale Cisl – Responsabile Energia



Saluti del Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini



Carlo Tamburi – Amministratore Delegato Enel Italia

Luigi Michi – Terna – Responsabile Strategie Sviluppo e Dispacciamento

Maurizio Zangrandi – Snam Managing Director GNL Italia

Paolo Pirani – Segretario Generale Uiltec – Uil

Cozzani Francesca – Confindustria La Spezia

Giovanni Toti – Presidente Regione Liguria

Maria Marano’ – Legambiente Maria Grazia Midulla – WWF

Stefano Giammartini – Enea Responsabile Produzione e uso efficiente energia

Vincenzo Colla – Vice Segretario Generale Cgil



In ragione della profonda evoluzione del mercato di produzione dell'energia proiettato verso la completa decarbonizzazione, in un contesto di forte crisi della richiesta, ma anche e soprattutto a causa di una assoluta mancanza di pianificazione energetica che ha contraddistinto il nostro paese, per la prima volta dobbiamo misurarci con processi di riconversione di importanti aree produttive, utilizzate per servitù nazionali, che ospitano impianti di produzione di energia termoelettrica di tipo convenzionale.



Questo è necessario in considerazione della crisi climatica e delle misure messe in atto dalla comunità internazionale per cercare di limitare l’aumento medio della temperatura globale; in connessione con tali misure, ma anche con la rivoluzione digitale e le tecnologie disponibili, si è avviata una transizione energetica che certamente nei prossimi anni vedrà un’accelerazione, e non solo per ragioni ambientali.



Per la centrale termoelettrica “Eugenio Montale” della Spezia (negli anni '60 la più grande d'Italia e la seconda d'Europa), la scelta di Enel di non continuare la produzione a carbone oltre il 2021, costituisce un occasione, nell'ambito di un percorso partecipato, per contribuire alla definizione di un progetto condiviso in grado di tenere insieme la riconversione industriale dell'area occupata dalla Centrale Enel, la definizione di un modello di sviluppo sostenibile per il territorio e la tutela occupazionale.



Di qui passa la possibilità di sperimentare a La Spezia un nuovo modello di riconversione di grande qualità dove la pre-condizione è la definizione dei tempi giusti di transizione energetica ed ambientale in grado di armonizzarsi con il modello di sviluppo economico del territorio.



Nel nostro percorso possiamo unire un numero variegato di portatori di interesse, nel non facile obiettivo di generare un consenso trasversale, il più ampio possibile, indispensabile affinché il territorio non si privi di un soggetto come Enel.



I nostri obbiettivi sono:

- riconversione dell'area come motore di un nuovo sviluppo del territorio;

- impegnare Enel nella bonifica e nella riconversione dell'area della centrale;

- sviluppare un progetto in grado di favorire un significativo miglioramento del bilancio ambientale;

- transizione verso produzione di energia mediante utilizzo di fonti rinnovabili;

- mantenimemnto di buoni livelli occupazionali con elevata professionalità;

- rendere la riconversione dell'area funzionale alla crescita dell’economia per tutto il territorio spezzino, ricercando sinergie industriali con i players del comparto energetico e con il tessuto economico/produttivo locale;

- attivare tutte le risorse destinate per la riconversione produttiva delle aree con queste caratteristiche a partire dall'inserimento nelle aree di crisi non complesse;

- riqualificazione generale dell’area, ponendo anche attenzione a insediamenti utili alla collettività.



La presentazione del progetto di Enel al Ministero dell’Ambiente con la richiesta ufficiale di realizzare nuovi impianti a gas nello scenario del “phase out” dal carbone e dello sviluppo delle energie rinnovabili, rappresenta un fatto concreto che porterà allo sviluppo di un nuovo sistema energetico del paese.



In questo nuovo scenario, riteniamo positivo, in funzione della riconversione dell’area Enel determinata dalla chiusura della produzione a carbone nel 2021, che sia stato individuato il sito di La Spezia per ospitare un nuovo turbogas, funzionale allo sviluppo delle energie rinnovabili e del capacity market.



Le organizzazioni sindacali hanno messo al centro della discussione la necessità per la Liguria di investire nell’industria di qualità, di alta innovazione tecnologica e ambientalmente sostenibile.



Da anni i sindacati sostengono che l’area della centrale deve confermare la sua vocazione industriale e che qualunque progetto di riconversione non può prescindere dal ruolo di Enel.



Per il territorio è necessario accelerare il passaggio dal carbone al gas investendo nelle energie rinnovabili, liberando e bonificando le aree e favorire la reindustrializzazione delle restanti aree attirando nuovi investitori.



I sindacati sollecitano la Regione Liguria affinchè si utilizzino le risorse dei Fondi Europei per per incentivare l’insediamento di nuove attività produttive con particolare riguardo agli investimenti capaci di generare occupazione di qualità.



Siamo convinti che il tavolo promosso dalla Regione con Enel e tutti gli attori del territorio possa svolgere un ruolo importante per condividere le strategie di sviluppo di un’area che deve diventare occasione di riscatto del territorio.



È nostra intenzione, infatti, estendere il ragionamento del supporto “green” di Enel per contribuire a ridurre alcuni fattori inquinanti della realtà spezzina con interventi specifici che vanno dall'elettrificazione del porto, al sostegno della mobilità elettrica a partire dai mezzi pubblici, sino all'efficientamento energetico degli edifici pubblici e residenziali.



L’area Enel può divenire il motore di un nuovo sviluppo del territorio da tempo auspicato. Un luogo dove ottimizzare interventi materiali ed immateriali, dove attrarre nuove iniziative, dove misurare le capacità delle aziende del settore edile e manifatturiero.



Per questo parliamo di rara opportunità per La Spezia, qualcosa di non facilmente ripetibile che può permettere ad Enel di rinnovarsi, convertendosi da una presenza ingombrante a un fattore aggregante per realizzare una nuova storia di sviluppo, ambiente e lavoro con l'obiettivo comune (azienda, istituzioni, cittadini, sindacati, associazioni ambientaliste) di dare vita insieme ad una “Cittadella dell'Energia”, un luogo aperto, flessibile, in grado di rispondere ai diversi input del territorio, divenendo driver di un nuovo sviluppo economico socialmente ed ambientalmente sostenibile.



Filctem-Cgil, Flaei-Cisl, Uiltec-Uil La Spezia - Liguria