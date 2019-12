Merci, porto stabile. Un 2019 da 15.7 milioni di tonnellate

La Spezia - Stamani a Santo Stefano di Magra è stato presentato il Centro unico per i servizi alla merce del retroporto, allestito negli spazi di Rete ferroviaria italiana, presi in locazione dall'Autorità di sistema portuale. L'occasione è stata propizia per fare il punto sulle attività messe a referto nel 2019 da Via del Molo. “E’ ormai quasi definita la struttura del Documento di pianificazione energetica ed ambientale – ha esordito il segretario generale Francesco Di Sarcina -, tappa fondamentale per avviare la trasformazione del porto in chiave sempre più green, con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni di CO2. Il Documento, che sarà presentato a Gennaio, permette di introdurre iniziative, anche infrastrutturali, fondamentali per un vero salto di qualità nella gestione delle componenti ambientali, come ad esempio l’implementazione del Gnl per vari usi in porto. A questo proposito è stato firmato in questi giorni, il protocollo per la promozione, la diffusione, la realizzazione e l'accettazione sociale di una rete di distribuzione del Gas Naturale Liquefatto tra Regione Liguria e numerosi altri entri, tra cui la nostra AdSP. Obiettivo del documento è valutare la situazione attuale dei porti della Spezia e di marina di Carrara studiando il fabbisogno energetico delle attività interne al demanio marittimo interessato, ciò al fine di proporre una serie di soluzioni tecnologiche che consentano di ridurre l’impiego di energia primaria a parità di servizi offerti, privilegiando le tecnologie maggiormente rispettose dell’ambiente. In questo senso, un passo importante sul fronte ambientale era già stato compiuto a ottobre con la firma dell’accordo per ridurre l’impatto delle emissioni in atmosfera da parte delle vani passeggeri di Royal Caribbean, Costa Crociere, MSC, AIDA, Azamara e Celebrity Cruises, che dovranno utilizzare un combustibile con percentuale di zolfo inferiore allo 0,1% prima dell’ingresso in porto”.



Altra importante pratica è stata quella del Documento di pianificazione strategica di sistema, strumento che delinea le strategie e gli obiettivi del Sistema portuale da declinare in seguito nei Piani regolatori portuali dei singoli scali, redatto dagli uffici dell’Ente coordinati dal segretario generale. “E' stato adottato nel luglio di quest’anno dal Comitato di Gestione, dopo aver ottenuto il parere favorevole dai quattro consigli Comunali interessati. Ora si è in attesa del perfezionamento dell’intesa tra Regione Liguria, Regione Toscana e Ministero delle infrastrutture e Trasporti. Si tratta di uno strumento propedeutico al rinnovo dei Piani regolatori portuali, il primo dei quali su cui si lavorerà sarà quello di Marina di Carrara”, ha continuato Di Sarcina. Nel 2019 è inoltre proseguito il piano di razionalizzazione delle società partecipate: le quote della partecipazione della AdSP nella società La Spezia Shunting Railways, pari al 20 per cento (cioè circa 180mila euro) del Capitale sociale, poste in vendita con procedura di evidenza pubblica, potranno essere cedute a gennaio, essendo pervenuta una offerta di acquisto.



Merci e passeggeri

Per ciò che riguarda i dati di traffico del Sistema Portuale (La Spezia e Carrara), il traffico contenitori si dovrebbe – si tratta di proiezioni che devo 'immaginare' il dato di dicembre - attestare complessivamente a circa 1,485 milioni di Teu movimentati, con una leggera flessione dovuta alla diminuzione del traffico di trasbordo nel porto della Spezia. Il traffico passeggeri registra un totale di 648mila passeggeri in transito tra i due porti, con un incremento del 30% sul 2018. Il traffico complessivo si attesta a 18,7 milioni di tonnellate (+2,2%). La Spezia è stabile con 15,7 milioni di tonnellate. E Marina di Carrara raggiunge 3 milioni di tonnellate (+20%). Per quanto concerne i passeggeri, è di poche settimane fa la notizia che il 19 dicembre partiranno le prenotazioni per i primi viaggi delle nuove navi, ancora in costruzione da parte di Fincantieri, della Virgin Voyages, la compagnia di Richard Branson. Questa prestigiosa compagnia, anche grazie al lavoro effettuato dall’Ente, ha scelto di far scalare regolarmente, a partire da maggio 2021 il porto di Marina di Carrara alla nave Valiant Lady, che partendo da Barcellona, toccherà Ibiza, Tolone, Ajaccio, Cagliari e lo scalo apuano.



Cultura

Nel 2019 è stata organizzata anche la mostra “Dalla Terraferma alla Terra Promessa”, organizzata dall’AdSP con il patrocinio Comune della Spezia ed il supporto della Fondazione Carispezia. La mostra, curata da Rachel Bonfil e Fiammetta Martegani del Museo Eretz di Tel Aviv in collaborazione con la Fondazione Museo della Shoah di Roma e il patrocinio dell’Ambasciata d’Israele a Roma, è stata visitata da centinaia di crocieristi, studenti e gruppi di ebrei residenti in Italia e all’estero.



Licenziamento in Lsct



Notizia di questo fine anno è il licenziamento

in arrivo in Lsct. "Abbiamo appreso questa notizia - ha osservato la presidente Roncallo, interrogata in merito -. Il terminal l'ha giustificata con tutta una serie di azioni se non concordate, comunque comunicate ai sindacati. Non voglio dire di più, è una questione non direttamente gestita da noi. Se hanno preso questa scelta credo avranno avuto le loro ragioni e ci saranno comunque interlocuzioni a livello sindacale".